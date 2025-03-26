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Karagöz oyunu “Salıncak” Üsküdar’da sahnelendi

Karagöz oyunu “Salıncak” Üsküdar’da sahnelendi

04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karagöz sanatının kadim oyunlarından “Salıncak Oyunu”, Üsküdar Baraka Sanat ve Kahve’de sanatseverlerle buluştu. Ud ve piyano eşliğinde sergilenen oyunda, Usame Varol hayali, İbrahim Baki Akıllı yardak, İsmail Bedirhan Doğanpınar udi, Malik İnanç ise piyanist olarak yer aldı. Karagöz oyununun orijinalinde musiki heyetiyle, hanendeleriyle icra edilen bir sanat olduğunu belirten Usame Varol, “Bugün de oynatıcı ve yardaktan başka piyano ve udumuz vardı. Hem oyuna eşlik ettiler, oyundaki tiplemelerin şarkılarını icra ettiler hem de aralara serpiştirdiğimiz bazı bölümlerde eserlerini dinleme şansımız oldu. Oyunu güzelleştirdiler” dedi.


#Karagöz
#Salıncak
#Üsküdar

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