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Hayat Kardiyoloji doktoru böyle uyardı Şanlıurfada kebap tüketimi kalbi vurdu, bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu
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Kardiyoloji doktoru böyle uyardı: Şanlıurfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu, bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesi nedeniyle Şanlıurfa'da diğer illere oranla kalp hastalıklarına yakalanma oranının yüksek olduğunu belirtti. Kaya, "Ciğer, kebap ve yağlı yemekler kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin kişiye anjiyo, 4 bin kişinin ise damarına stent uygulaması yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya
Kardiyoloji Uzmanı Doktor Bedri Caner Kaya

Kebap diyarı olarak da bilinen Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki devlet hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin kolesterolü yükselttiğini, bunun da kalp sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Doktor Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere oranla daha yüksek olduğunu kaydetti.

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Günde 3 ton ciğer tüketiyorlar

DHA
Doktor Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere oranla daha yüksek olduğunu söyledi..

Şanlıurfa’da vatandaşların en çok kebap ve yağlı yemekleri sevdiğini vurgulayan Kaya, "Türkiye’de yemek kültürünün en zengin illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da sabahtan akşama kadar başta ciğer, kebap ve kırmızı et tüketiliyor. Yemeklerde özellikle kuyruk yağı gibi katı yağlar kullanılıyor. Bölge insanı kebaba düşkün olduğu için kolesterol de yükseliyor. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Kalp rahatsızlığını tetikleyen ilk faktör yeme alışkanlığından geliyor. Ciğer, kebap, yağlı yemek kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin vakaya anjiyo uyguluyoruz. 4 bin kişinin ise stent uygulamasıyla damarlarını açıyoruz" dedi.

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin kolesterolü yükselttiğini, bunun da kalp sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

"Yeme alışkanlıklarımız değiştirmemiz gerekiyor"

Şanlıurfa’da vatandaşların yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini de dile getiren Kaya, "Kebap ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa’da kalp hastalıklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için zeytin yağlı, sebze ağırlıklı yemekler ile beyaz et ve balık yeme alışkanlığının kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

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