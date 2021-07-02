Hayat Yeşilçamın usta ismi Kartal Tibet vefat etti
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Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Haber Merkezi AA
Kartal Tibet öldü mü: Kartal Tibet kimdir?
Kartal Tibet

Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

  • "Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

  • Yeşilçam’a 200’e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.
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