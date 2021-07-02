Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti

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Kocaeli’de ‘Ne iş olsa yaparım’ dönemi bitiyor

Kocaeli’de sahip olduğu eğitim ile iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak USTAM Kocaeli Projesi’nde eğitimlere başlandı. Projenin amacı; ‘Ne iş olsa yaparım’ diyen gençler değil ‘Bu işi en iyi ben yaparım’ diyen ustalar yetiştirmek.