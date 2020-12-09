Karz-ı Hasen Vakfı’ndan evlenmek isteyen gençlere faizsiz borç desteği

Son yıllarda evlilik yaşının yükseldiği ve bunun da en önemli sebebinin ekonomi kaynaklı olduğu bir gerçek. Uzun eğitim süreçlerinden sonra hayata atılan gençlerin aldıkları maaşlar kısa sürede birikim yapmalarına, dolayısıyla da evlenme/ev kurma masraflarına yetmiyor. Hele ki, ailenin desteği de yoksa evlilik gerçekleştirilmesi oldukça zor bir hayale dönüşüyor. Bunun bir nedeni de ailelerin veya çiftlerin gereksiz her şeyi yapmaya çabalaması.

Bu mesele üzerine odaklanan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, gençlere ekonomik manada destek olmak amacıyla Karz-ı Hasen Vakfı'nın ve Genç Yuva Kooperatifi'nin kuruluşuna öncülük yaptı. Belli bir seviyede geliri olan ancak yeterince birikimi olmayan gençlere, evlilik için faizsiz borç vermek üzere Karz-ı Hasen Vakfı’nı kuran Mehmet Koca, Gerçek Hayat'tan Sevda Dursun'a projenin ayrıntılarını anlattı.

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Karz-ı Hasen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, Gerçek Hayat'tan Sevda Dursun'a projenin detaylarını anlattı.

33 yaşını geçmemiş ve ilk evliliğini yapan herkes başvurabilir

Faizsiz borç verme esasına göre çalıştıklarını anlatan Koca, 33 yaşını geçmemiş ve ilk evliliğini yapan herkesin makul harcama sınırında borç başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Gençleri evlenmeye teşvik ettiklerini belirten Koca, “Daha müşahhas ifade etmek gerekirse, mesela bir gencimiz İstanbul’da makul şartlarda bir evlilik için 50-60 bin lira harcama yaptığı zaman, bunu aylık bin veya iki bin lira olarak geri ödeyebilme zemini doğurursak, takıda da belki bir miktarını telafi etme imkanı olursa, gençlere evlenme konusunda kolaylık sağlarız düşüncesiyle yola çıktık” dedi.

“Kredi kartı dolmuş, belli bir sosyal statüsü var, kimse bilmiyor hangi çatının altında ne hikayeler var” diyen Koca, “Bizim hedefimiz işte bunlar. Fakir insanların durumu zekatlarla çözülüyor zaten. Bunlar çözülemiyor, söyleyemiyorlar, zekat kabul etmiyorlar. Bunlar neden evlenmeye mani olsun ki?” ifadelerini kullandı.