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Kavga ihbarına giden polisler pasta ve alkışla karşılandı

Kavga ihbarına giden polisler pasta ve alkışla karşılandı

17:1010/04/2025, Perşembe
DHA
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Sürpiz karşısında şaşıran polisler, pastayı alkışlarla kesti.
Sürpiz karşısında şaşıran polisler, pastayı alkışlarla kesti.

Yalova'da kavga ihbarına giden polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, sürpriz kutlamayla karşılaştı.

Yalova Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında pastalı kutlamayla karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, bölge halkının kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaşan polisler, mutluluklarını gizleyemedi. Polisler, pastayı alkışlarla kesti. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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