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Hayat

Kavurucu sıcaklar kapıda: Yağışlar bittikten sonra yeni rekor gelebilir

Yağışlı havalar birkaç gün sonra yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Termometrelerin bazı bölgelerde 45 dereceyi görmesi bekleniyor.

11:12 . 10/07/2023 Pazartesi
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Yağışlarla birlikte biraz olsun serinleyen hava yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı veriler birkaç gün sonra bütün Türkiye'yi etkisi altına alacak cehennem sıcaklarını işaret ediyor. Marmara ve Batı Anadolu'da termometlerin önümüzdeki günlerde 45 dereceleri görebileceği belirtiliyor. Orman yangını riskini artıran kavurucu sıcakların Marmara'da en çok Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olması bekleniyor.

Tüm yurtta etkisini gösterecek

Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz günü 17,01 derece olarak ölçülmüş ve bu değer tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçmişti. Ardından 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 santigrad derece olarak ölçüldü ve rekor tazelendi. Önümüzdeki günlerde küresel sıcaklıklarda yeni rekorların gelebileceği ifade ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye'de gündüz en yüksek sıcaklığın yaşanacağı gün 13 Temmuz olabilir. Bu tarihte Batı Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sıcaklık rekorları kıracak. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 45 derece olarak tahmin ediliyor. Özellikle Karadeniz'de etkili olan yağışlı hava 11 Temmuz itibariyle ülkeyi terk edecek ve yüksek sıcaklıklar her yanı saracak.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Marmara
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