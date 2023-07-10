Karadeniz’de sel: 1000’e yakın heyelan oldu

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ordu, Düzce, Sakarya, Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Çorum, Giresun, Samsun ve Trabzon’da şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Binlerce jandarma, polis, DSİ, Karayolları, AFAD ve belediye personeli, yüzlerce iş makinesi ile afetin yaşandığı bölgelerde çalışma yürütüyor.





BAKANLAR BÖLGEDE

Yaşanan sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç karayoluyla Bartın’a geçerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu’ya yola çıktı. Yerlikaya, sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bartın’da 134.9 kilogram, Amasra’da ise 182.4 kilogram yağış düştüğünü duyurdu. Yerlikaya, meterolojik verilere göre; Arıt’ta 147.6 kilogram, Kozcağız’da 129.2 kilogram, Kurucaşile’de 119.2 kilogram yağış gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde 23 kişinin helikopter, 73 kişinin ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldığını açıkladı.





1000 HEYELAN OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sağanak nedeniyle sel ve heyelanın vurduğu Ordu’da incelemelerde bulundu. Sezer, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile taşkın yaşanan Bülbül Deresi’nde açıklamalarda bulundu. Sezer, “Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış. Karadeniz Bölgesi’nde, buna bağlı olarak da yine 1000’e yakın heyelan ve toprak kayması var” dedi.





15 İLE TURUNCU UYARI

Sezer, tüm kriz merkezlerinin aktif durumda olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Şu anda 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Risk oluşturan alanlarda iş makineleriyle tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama kurtarma noktasında bekletiyoruz.”

Hilmi Güler, Yunus Sezer, Tuncay Sonel.

Metrekareye 130 kilogram yağış düştü

Ordu’da metrekareye yer yer 130 kilogram yağış düştü. Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Burada hazırda bekletilen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir iş makinesi toprak altında kaldı. Taşbaşı Mahallesi’nden Sırrıpaşa Caddesi’ne bağlanan noktada da bazı araçlar toprak altında kaldı, sokaklar balçık ve suyla kaplandı. Bazı iş yerleri 1 metreye yakın toprak yığınıyla doldu. Bülbül Deresi taştı, dere üzerindeki köprülerin demir korkulukları yıkıldı. Kentte can kaybı yaşanmazken, kırsal mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar, bölgede görev yapan ekiplerce kurtarıldı.

Düzce.

Dereler taştı

Sağanak nedeniyle Düzce’de meydana gelen taşkınlar, köylerde hasara yol açtı. Yığılca, Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde dereler taştı. Gölyaka’ya bağlı Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde menfezler tıkanınca su baskınları yaşandı. Merkeze bağlı Gündolaması Köyü sular altında kaldı. Akçakoca’ya bağlı Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerinde bazı ahır ve işletmeleri su bastı. Yollar tahrip oldu, ağaçlar devrildi. Ekili araziler zarar gördü. Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca’da metrekareye 140 kilogram yağış düştüğü bilgisini verdi. Kent genelinde riskli bölgelerdeki vatandaşlar tedbir amacıyla güvenli bölgelere taşındı.

Bolu

Ankara-İstanbul yolu kapandı

Sel yolları da kapattı. Bolu Dağı Tüneli ve ardından TEM Otoyolu’nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bolu-Abant karayolunda derelerin debisi yükselince sular yola taştı. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara’dan İstanbul’a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir” paylaşımında bulundu. Öte yandan Bolu’da sağanak tarım arazilerini de vurdu. Bölgede çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Bölgede sağanağın yanı sıra sis de etkili oldu.

Sele kapılıp öldü

Samsun Çarşamba’nın yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi’nden geçen Abdal Deresi’nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi. En son önceki akşam dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan Türkan Yılmaz’ın sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı. Talihsiz kadının cesedi dün sabah erken saatlerde dere kenarında bulundu. Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun

Hayvan otlatırken yıldırım düştü

Ardahan’da Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde iki gündür sağanak etkili oluyor. Köy içinde hayvan otlatan O.K. (15) yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Hanak Sağlık Merkezi’ne kaldırılan O.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın

Köprü sular altında

Bartın, sağanağın getirdiği olumsuzluklardan en çok etkilenen iller arasında. Merkezde metrekareye 69, Amasra’da 117, Kurucaşile’de 73 kilogram yağış düştü. Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli’nde su birikintisi oluştu. Çakraz ve Göçkündemirci köylerindeki ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerlerinde mahsur kalan esnaf ve vatandaşlar, iş makinesi ve traktörlerle kurtarıldı. Bartın-Kastamonu karayolu Çakraz köyü mevkii ve Karaçay mevkii ulaşıma kapandı. İl genelinde çok sayıda köprü yıkıldı. Arıt kavşağında Karadere Deresi’nin taşması sonucu köprü su altında, sürüklenen bir araç da köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Karaçay piknik alanında elektrik direkleri devrildi, kafeterya, basketbol sahası ve masayla banklar zarar gördü. Kentte can kaybı yaşanmazken, valilik taşkınlara karşı tedbir alıyor. Bartın Irmağı’nın yükselme riski de takip ediliyor.

Erzurum

Altgeçitte mahsur kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde de yer yer etkisini gösteren sağanak Tunceli, Erzincan ve Erzurum’da hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan-Sivas karayolunun tüneller mevkii ile Sakaltutan Geçidi rampasına kadar

3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlatıldı. Erzurum’da etkili olan

sağanak nedeniyle Yakutiye’deki Hamidiye Alt Geçidi’ni su bastı. Altgeçitte mahsur kalan bir sürücü, arabasının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.







