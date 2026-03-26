Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kiralık ev ilanındaki şartları görenler inanamadı: Yemek yapmak için bile izin alma kuralı

Kiralık ev ilanındaki şartları görenler inanamadı: Yemek yapmak için bile izin alma kuralı

13:59 26/03/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
İlanda yer alan şartlar 'yaşam biçimine müdahale' olarak yorumlandı.
İlanda yer alan şartlar 'yaşam biçimine müdahale' olarak yorumlandı.

Bir ev sahibinin kiracılardan beklentileri sosyal medyada gündem oldu. Eve karşı cins misafir kabul edilmeyeceğini söyleyen ev sahibinin diğer şartları da pes dedirtti. İlan sosyal medyada tepki çekti.

Kiralık daire fiyatlarındaki fahiş artışlar devam ederken, ev sahiplerinin de talepleri arttıkça arttı. Fiyatların yükselmesinin yanında bir de karşılanması zor olan talepler kiracıları adeta bezdirdi. Bir ilan sitesine verilen kiralık ev ilanında yer alan şartlar sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKEN ŞARTLAR

İlanda yer alan şartlar 'yaşam biçimine müdahale' olarak yorumlandı. Evde alkol tüketilmesi yasaklanması ve eve karşı cinsten arkadaş kabul edilmemesi ise sosyal medyada oldukça tepki çekti.

"EVDE ALKOL TÜKETİLMESİ YASAK"

İşte şoke eden kurallar:

Eve karşı cins misafir kabul edilmemektedir.

Balık vb. ağır koku yapan yiyecekler yapılacağı zaman apartmanın whatsapp grubundan bilgi verilmelidir.

Evcil hayvan kesinlikle kabul edilmemektedir.

Evde alkol tüketilmesi yasaktır, sigara kullanabilirsiniz.

Kira: 38.000 TL (Yıllık peşin ödemede %5 indirim yapılır)

#Kira
#Ev
#Bina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
