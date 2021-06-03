Hayat Kistik Fibrozis hastaları sesini duyurmaya çalışıyor
GENEL SAĞLIK

Kistik Fibrozis hastaları sesini duyurmaya çalışıyor

Türkiye’de her 3 bin kişinden birinde görülen kistik fibrozis hastalığı, solunum ve sindirim başta olmak üzere birçok sistemi etkiliyor. Kalıtsal olan fakat bulaşıcı olmayan bu hastalıkla mücadele eden hastaların en büyük sorunu ise ilaçlara erişim sıkıntısı.

Haber Merkezi Diğer
Kistik Fibrozis hastaları sesini duyurmaya çalışıyor
Aileler, sosyal medyada kfbekleyemez hastagı ile bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Hastaların yaşam kalitesini kısaltan bir hastalık olan kistik fibrozis, sindirim sistemini ve akciğerleri etkileyip, çeşitli komplikasyonlara sebep olan ciddi bir hastalıktır. Bugün tedavisi süren hasta sayısı 20 binin üzerinde olması beklenirken sadece 3 bin 500 civarındadır. Bir kistik fibrozis hastasının günlük yapması gereken tedavi ise her gün en az iki saatini alır ve ömür bu boyu sürer.

  • Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, tedaviler ne kadar etkin ve sürekli yapılırsa hastaların yaşam süresi ve kalitesi de o derece artmaktadır. Kistik fibrozis hastalığına sahip çocuklarının ilaçlara ulaşması ve tedavilerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini isteyen aileler, sosyal medyada #kfbekleyemez hastagı ile farkındalık çalışması başlattı. Aileler, “Her geçen gün çocuklarımızın ölüm haberlerini almak ve gelecek kaygısı duyarak yaşamaktan yorulduk” diyerek çocuklarının sağlıklı yaşamalarını istediğini belirtti.


İLAÇLARA ERİŞMEK İSTİYORUZ

Amerika hasta kayıt programında kistik fibrozis yetişkin hasta oranı % 54.6, Avrupa kayıt programında yetişkin kistik fibrozisli hasta oranı %51,3 iken ülkemizdeki kistik fibrozisli hasta oranı ise sadece %7 dir.

Bu noktada çözülmesi gereken birkaç problem göze çarpmaktadır. Bunlardan en önemlisi yeni geliştirilen ve kistik fibrozis tedavisinde çığır açan modülatör diye sınıflandırılan ilaçlara ulaşımın sağlanmasıdır. Hastalar ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara sahip aileler, ilaçlara rahat bir şekilde erişmek isteyerek tedavide vakit kaybetmek istememektedir.

Kistik Fibrozis rahatsızlığı olan Küçük Eymen ablasıyla aynı kaderi yaşamak istemiyor
FOTOĞRAF 9
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Lübnan'da Kistik Fibrozis teşhis konulan kızları Besna'nın hastanedeki tedavisinin devam ederken doktorların şüphesi üzerine Molla çifti, yeni dünyaya gelen oğulları Eymen'e genetik test yaptırdı.
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Fransa'daki bir hastaneye gönderilen test sonuçlarını beklerken kızları Besna'yı kaybeden aile, oğulları Eymen'de de aynı rahatsızlığın teşhisiyle büyük üzüntü yaşadı.
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Acılı aile, oğulları Eymen'i yaşatmak için sağlık hizmetlerinin daha iyi olması dolayısıyla 2010 yılında Türkiye'ye gelerek önce Mardin'e daha sonra da 2019 yılında Mersin'e yerleşti.
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Eymen için her türlü zorluğa göğüs geren Molla ailesi, rahatsızlığı nedeniyle yaşıtlarına göre gelişim geriliği bulunan ve solunum cihazıyla hayata tutunan evlatlarını yaşatmak için mücadele ediyor.
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Anne Azize Molla, Eymen'in kontrollerinin 6 aydır periyodik aralıklarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini aktardı.
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Molla, Eymen'in hastalığı nüksettiği zaman çok kötü oluyor. Bazen ambulansla, bazen de oksijen makinesiyle koşuşturarak hastaneye götürüyoruz dedi.
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Eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığını, maddi sıkıntılar nedeniyle zorluk çektiklerini belirten anne, her şeye inat oğullarının yaşama tutunabilmesi için çabaladıklarını dile getirdi.
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Oğlunun başından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Azize Molla, Eymen'in kız kardeşi gibi ölmesini istemiyorum. Allah hiç kimseye evlat acısını yaşatmasın. Biz çok zor durumda kaldık. O kadar zor bir hastalık ki... Oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum. Eymen'i kaybedersem, ben de öleceğim. Tek isteğim oğlumun iyileşmesi. diye konuştu.
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Anne Molla, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Solunum cihazına bağlı olan Eymen de yaşıtları gibi oyun oynayıp okula gitmek ve iyileşmek istediğini söyleyerek, Oyun oynamak, dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklet sürmek istiyorum. ifadelerini kullandı.
Kistik Fibrozis rahatsızlığı olan Küçük Eymen ablasıyla aynı kaderi yaşamak istemiyor
Solunum sistemini etkileyen genetik bir rahatsızlık olan "Kistik Fibrozis" nedeniyle 5 yaşındayken kızını kaybeden Lübnanlı Molla ailesi, 10 yıldan bu yana aynı hastalık nedeniyle solunum cihazıyla hayata tutunan oğullarını yaşatmak için çabalıyor.
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