Kitaplarla buluşup beraber okuyoruz

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ramazan Kur’an ayı. Kur’an’ın nazil olmaya başladığı ay. Dolayısıyla Ramazan dendiğinde akla Kur’an geliyor. Tabii Ramazan’a has başka ibadetler de var; oruç, teravih, fitre gibi. İslam büyükleri bu ay girdiğinde farklı meşguliyetlerini bir kenara bırakarak Kur’an ile meşguliyetlerini artırmışlar. Bu çerçevede mukabele de bu geleneğin bir parçası aslında. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ramazan aylarında, kendisine o güne kadar inen ayetleri Cebrail (a.s) ile karşılık bir okuma gerçekleştirirdi. Bu karşılıklı okumanın adı mukabele. Bu uygulamayla, aynı zamanda inen ayet-i kerimelerin hangi surede, nerede yer alacağıyla ilgili bir tashih, doğrulama da oluyordu. Önce Cebrail (a.s) tarafından okunurdu, daha sonra Efendimiz (sav) okurdu. Bu, Efendimiz’in (sav) vefatına kadar böyle devam etti. Dolayısıyla, Cebrail (a.s) ile Efendimiz (sav) arasında cereyan eden karşılıklı Kur’an arzı uygulaması geleneğimizde zamanla mukabele olarak yerini aldı. Daha çok sabah, öğle ve ikindi namazlarından önce camilerde mescitlerde hatta evlerde okunagelmiş mukabele geleneğimiz. Daha çok Ramazan’a has ama bazı yerlerde Üç Aylar’dan itibaren de okunmaya başlanıyor. Günümüzde de hemen hemen her camimizde Anadolu’nun özellikle her camisinde bir veya birkaç tane mukabele okunur. Benim imam hatipliğini üstlendiğim Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Camii’mizde de hemen her vakitte sabah, öğle ve ikindi öncesinde ve sonrasında okunmaktadır. Kısaca mukabele bu şekliyle bizim kültürümüzde yer etmiştir. Bununla birlikte bazı selatin camilerde, sultan camilerinde onların vakfiyelerinde de 365 gün mukabele okunmasıyla ilgili maddeler yer almıştır. Dolayısıyla o mekânlarda uzun yıllar boyunca daimi mukabeleler okunmuştur. Hatta günümüzde de örneğin Topkapı Sarayı Müzesi’nde Hırka-ı Saadet Dairesi’nde günün hemen her saatinde bu mukabele okuma geleneği devam etmekte. Tabii bir de teknik birkaç şey söylemek gerekirse; mukabele Ramazan’ın ilk günü başlar. Ramazan’ın 30 gün olduğu düşünülürse Kur’an-ı Kerim’de de malumunuz 30 cüz var. Her cüz bir gün içerisinde okunur. Dolayısıyla Ramazan’ın sonuna gelindiğinde Kur’an hatmedilmiş olunur. Genelde Kadir Geceleri bu hatmin duasının yapılmasıyla ilgili de gelenekte oturmuş bir alışkanlık vardır. Dualar Kadir Gecesi’nde toplanır.