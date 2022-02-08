Hayat KKTCde kumarhane işletmecisi Halil Falyalıya silahlı saldırı Şoförü hayatını kaybetti
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KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya silahlı saldırı: Şoförü hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işleten Halil Falyalı'ya silahlı saldırı düzenlendi. Falyalı'nın ağır yaralandığı, şoförünün ise hayatını kaybettiği açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya silahlı saldırı: Şoförü hayatını kaybetti
Halil Falyalı

KKTC'de kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı’nın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Falyalı’nın ağır yaralandığı bildirildi.

ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Falyalı’nın aracı Çatalköy’deki evinin yakınlarında otomatik silahlarla tarandığı ifade edilerek, şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Falyalı'nın, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

EŞİ VE ÇOCUĞU KURTULDU

Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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