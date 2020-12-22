Tavuğa en yakışan baharat: Köri soslu tavuk

9Yapımı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli olan bir tarif: Köri soslu tavuk. Pakistan ve Hindistan'a has bir baharat türü olan köri ile yapacağınız bu tarifi yedikten sonra devamlı suretle deneyeceksiniz. Şimdiden kolay gelsin...
Köri soslu tavuk tarifi için malzemeler
200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Göğsü Eti
1 Adet Halka Doğranmış Havuç
1 Diş Kıyılmış Sarımsak
Yeteri Kadar Fındık Kadar Rendelenmiş Taze Zencefil
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
Sos Malzemeleri
1 Tatlı Kaşığı Köri Baharatı
1 Tatlı Kaşığı Un
1 Çay Kaşığı Bal
1 Çorba Kaşığı Soya Sosu
1 Diş Dövülmüş Sarımsak
Yeteri Kadar Tuz
1 Su Bardağı Su
Servis Malzemeleri
Arzu Ettiğiniz Miktarda Lapa
Pişirilmiş Pirinç Pilavı
Köri soslu tavuk yapılışı
Malzemeleri yapışmaz bir tavaya alın ve sotelemeye başlayın. Tavuk, suyunu çekince üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve pişmeye bırakın. Sos malzemelerini bir kâsede karıştırın ve balon telle çırpın. Bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Sosu, pişen tavuğun üzerinde gezdirin ve içindeki sosu çektirebildiğiniz kadar çektirin. Tabağa alıp yanında pilav ile servis edin.
Köri soslu tavuk kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan köri soslu tavuk 30 dakikada pişer.
Köri soslu tavuğun kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan köri soslu tavuğun kalorisi 142,4.
Köri soslu tavuğun yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Köri soslu tavuğun için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7 lira.