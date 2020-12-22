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Köri soslu tavuk tarifi: Köri soslu tavuk tarifi nasıl yapılır?

Tavuğa en yakışan baharat: Köri soslu tavuk

Akşam yemekleri için farklı bir lezzet arıyorsanız size önereceğimiz tarifi muhakkak deneyin. Köri soslu tavuk. Damaklarda güzel bir şölen yaşatacak. Peki köri soslu tavuk tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarifimiz sizlerle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köri soslu tavuk.
Köri soslu tavuk.

9Yapımı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli olan bir tarif: Köri soslu tavuk. Pakistan ve Hindistan'a has bir baharat türü olan köri ile yapacağınız bu tarifi yedikten sonra devamlı suretle deneyeceksiniz. Şimdiden kolay gelsin...

Köri soslu tavuk.

Köri soslu tavuk tarifi için malzemeler

200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Göğsü Eti

1 Adet Halka Doğranmış Havuç

1 Diş Kıyılmış Sarımsak

Yeteri Kadar Fındık Kadar Rendelenmiş Taze Zencefil

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Sos Malzemeleri

1 Tatlı Kaşığı Köri Baharatı

1 Tatlı Kaşığı Un

1 Çay Kaşığı Bal

1 Çorba Kaşığı Soya Sosu

1 Diş Dövülmüş Sarımsak

Yeteri Kadar Tuz

1 Su Bardağı Su

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Miktarda Lapa

Pişirilmiş Pirinç Pilavı

Köri soslu tavuk.

Köri soslu tavuk yapılışı

Malzemeleri yapışmaz bir tavaya alın ve sotelemeye başlayın. Tavuk, suyunu çekince üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve pişmeye bırakın. Sos malzemelerini bir kâsede karıştırın ve balon telle çırpın. Bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Sosu, pişen tavuğun üzerinde gezdirin ve içindeki sosu çektirebildiğiniz kadar çektirin. Tabağa alıp yanında pilav ile servis edin.

Köri soslu tavuk.

Köri soslu tavuk kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan köri soslu tavuk 30 dakikada pişer.

Köri soslu tavuğun kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan köri soslu tavuğun kalorisi 142,4.

Köri soslu tavuğun yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Köri soslu tavuğun için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7 lira.

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