Köri soslu tavuk

, hem lezzetli hem de aromatik bir ana yemektir. Köri soslu tavuk nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır.

Köri soslu tavuk tarifi

için öncelikle tavuk parçaları marine edilir. Daha sonra tavuklar kavrulur ve üzerine hazırlanan köri sosu eklenir.

Köri soslu tavuk hazırlanışı