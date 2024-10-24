Köri soslu tavuk nasıl yapılır?
Köri soslu tavuk, lezzetli bir yemek arayanlar için harika bir seçenek. Bu tarifte, tavuk parçaları öncelikle zeytinyağında kavrulur, ardından sarımsak ve soğan eklenerek sotelenir. Köri sosu için genellikle krema, domates püresi, köri baharatı ve çeşitli baharatlar kullanılır. Tavuklar, köri sosuyla birleştirildikten sonra aralıklarda değişir. İşte köri soslu tavuk hazırlamanız için ana yöntemler: tavuk göğsü, soğan, sarımsak, krema, domates ezmesi ve köri baharatı. Bu tarifin hazırlanışı oldukça geniş ve lezzeti ile herkesin beğenisini kazanır. İşte köri soslu tavuk tarifi...
Köri soslu tavuk
, hem lezzetli hem de aromatik bir ana yemektir. Köri soslu tavuk nasıl yapılır merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır.
Köri soslu tavuk tarifi
için öncelikle tavuk parçaları marine edilir. Daha sonra tavuklar kavrulur ve üzerine hazırlanan köri sosu eklenir.
Köri soslu tavuk hazırlanışı
sırasında çeşitli sebzeler de eklenerek yemeğe renk ve lezzet katılabilir. Köri soslu tavuk malzemeleri arasında tavuk, köri tozu, süt veya krema, soğan, sarımsak ve baharatlar bulunur. Bu enfes lezzeti evinizde kolaylıkla hazırlayabilir ve pilav veya makarna ile birlikte servis edebilirsiniz.
Köri soslu tavuk tarifi için malzemeler
Köri soslu tavuk tarifi için malzemeler
- 200 Gram Kuşbaşı Doğranmış Tavuk Göğsü Eti
- 1 Adet Halka Doğranmış Havuç
- 1 Diş Kıyılmış Sarımsak
- Yeteri Kadar Fındık Kadar Rendelenmiş Taze Zencefil
- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
Sos Malzemeleri
- 1 Tatlı Kaşığı Köri Baharatı
- 1 Tatlı Kaşığı Un
- 1 Çay Kaşığı Bal
- 1 Çorba Kaşığı Soya Sosu
- 1 Diş Dövülmüş Sarımsak
- Yeteri Kadar Tuz
- 1 Su Bardağı Su
Servis Malzemeleri
Arzu Ettiğiniz Miktarda Lapa
Pişirilmiş Pirinç Pilavı
Köri soslu tavuk yapılışı
Köri soslu tavuk yapılışı
- Malzemeleri yapışmaz bir tavaya alın ve sotelemeye başlayın. Tavuk, suyunu çekince üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin ve pişmeye bırakın. Sos malzemelerini bir kâsede karıştırın ve balon telle çırpın. Bir cezveye alıp birkaç dakika kaynatın. Sosu, pişen tavuğun üzerinde gezdirin ve içindeki sosu çektirebildiğiniz kadar çektirin. Tabağa alıp yanında pilav ile servis edin.
Köri soslu tavuk kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Köri soslu tavuk kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan köri soslu tavuk 30 dakikada pişer.
Köri soslu tavuğun kalorisi ne kadar?
Köri soslu tavuğun kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan köri soslu tavuğun kalorisi 142,4.
#Köri soslu tavuk tarifi
#Körü Soslu Tavuk
#Köri soslu tavuk