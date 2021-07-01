Kudüs Kurban Bayramına hazırlanıyor

Fanatik Yahudilerin taşkınlıkları, işgalci İsrail’in ev ve işyerlerine el koyma tehditleri, Mescid-i Aksâ saldırıları ve korona virüs sürecinin ekonomik hayata etkileriyle beraber birçok sorunla mücadele eden Kudüslü Müslümanlar, zor şartlar altında kurban bayramına hazırlanıyorlar.

Kurban pazarlarının kurbanlıklarla dolmaya başladığı Kudüs civarında, yardım dernekleri de hazırlıklarını tamamladılar. Mirasımız Derneği de her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahibi Kudüslülere ulaştırmak için çalışmalarını tamladı.

Mirasımız Derneği’nden yapılan açıklamada, vekâlet yoluyla kurban kestirmek isteyen hayırseverlerin kurban hisselerini, ihtiyaç sahibi Kudüslü Müslümanlara ulaştıracakları belirtildi.

Başta Kudüs Eski Şehir olmak üzere, zaten zor durumda olan Müslüman esnafın, faturalarını dahi ödeyemez hale geldiği belirtilen açıklamada, artan ekonomik yükün canlı hayvan pazarını da etkilediği bu sebeple Kudüs’te bir kurban hisse bedelinin 3500 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

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Mirasımız Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1.5 yılı aşan korona virüs sürecinde Kudüs’te ihtiyaç sahibi binlerce Kudüslü ailenin mutfak ihtiyacını giderirken, Türkiye’den bağışçılarımızın destekleriyle kirasını, faturalarını ödeyemeyen yüzlerce aileye de nakdî yardım ulaştırmanın gayretinde olduk. Kudüs’te bulunan temsilcimizin gayretleriyle, kurbanlıklarımızı Müslüman besicilerden temin ettik. Gönüllülerimizin bağışladığı kurban hisselerinin kesimlerini, hijyenik ortama sahip kesimhanemizde İslami hassasiyetleri gözeterek büyük bir titizlikle gerçekleştirecek, kurban paylarını tarihinin en zor günlerini yaşayan ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştıracağız. Kurban kesim videolarını da anlık olarak bağışçılarımızın telefonlarına ileteceğiz. Dernek olarak her bayram olduğu gibi bu bayram da Kudüslü ihtiyaç sahibi ve yetim çocukları bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindireceğiz.”

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Geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 esnafın kepenk kapattığı Kudüs’te, korona virüs sürecinin de etkisi ile beraber çalışabilir nüfusun yüzde 25’i işsiz kalmıştı.

2008 yılından beri Kudüs ve civarında bulunan Osmanlı’dan kalma tarihi ve kültürel mirasın ihyası ve korunması konusunda çalışma yapan Mirasımız, bugüne kadar onlarca Osmanlı eseri cami ve evin restorasyonunu gerçekleştirirken, yıl boyu süren ayni ve nakdi yardımlarla da binlerce Kudüslü Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışıyor.