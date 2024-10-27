Kültür Yolu Festivali ile Diyarbakır’daki müzelere ziyaretçi akını

Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14. durağı geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’dı. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Ziya Gökalp Müzesi’nde farklı temalarda 13 sergi ve etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
İç Kale Kompleksi’nde Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır”, Türkiye Jokey Kulübünün “12. Resim Yarışması”, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün “Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul” sergileri ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeyse “Anadolu Ajansı’nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi” başta olmak üzere sergi ve etkinlikler 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kentteki 3 müzeye bu yılın 9 ayında ziyaretçi sayısı aylık ortalama 14 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu yılın nisan ayında da üç müzeye ziyaretçi sayısı 27 bin 365 olarak belirlenirken, Ramazan Bayramı’nın sadece birinci günü ise bu müzeler 3 bin 11 kişiyi ağırladı.
Festivalde sergileri 30 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti
Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca dolu dolu geçen 13 sergi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Diyarbakır Müzesi olarak 13 etkinlik ile festival kapsamında yediden yetmişe herkese hitap ettiklerini ifade etti. Sergilere ilginin ve katılımın yoğun olduğunu söyleyen Gizligöl, “2023 yılında Kültür Yolu Festivali’nde 13 bin ziyaretçi Diyarbakır’daki müzelerde düzenlenen sergileri gezerken, bu yıl sergileri 30 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti. Festival oldukça olumlu geçti” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin tarihi ve turistik değerlere ziyaretleri önemli ölçüde artırdığını dile getiren Gizligöl, bu yıl festivalin kentteki müzeler açısından dolu dolu geçtiğini belirtti.