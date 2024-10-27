Kültür Yolu Festivali ile Diyarbakır’daki müzelere ziyaretçi akını

İç Kale Kompleksi’nde Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Coğrafya Geleneğin Kaderi: Diyarbakır”, Türkiye Jokey Kulübünün “12. Resim Yarışması”, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünün “Pulların Işığında Tarihin İzinde Pul” sergileri ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesindeyse “Anadolu Ajansı’nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi” başta olmak üzere sergi ve etkinlikler 9 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Diyarbakır Müze Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kentteki 3 müzeye bu yılın 9 ayında ziyaretçi sayısı aylık ortalama 14 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu yılın nisan ayında da üç müzeye ziyaretçi sayısı 27 bin 365 olarak belirlenirken, Ramazan Bayramı’nın sadece birinci günü ise bu müzeler 3 bin 11 kişiyi ağırladı.