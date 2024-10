Kitap fuarını gençler istedi

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, 18-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 3. Bağcılar Kitap Fuarı’na (BKF) ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen fuar alanında 50 yayınevi kitaplarını sergiliyor. Stantlarda polisiyeden tarihe kadar herkesin ilgisini çekecek eserler yer alıyor. 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkânı buluyor. “Bağcılar Kitap Fuarı komşularımızın yoğun talepleri doğrultusunda gelişmiş bir fuar” açıklamasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl üçüncü kez düzenledikleri kitap fuarı serüveninin gittiği her yerde her yaştan kitap sevdalılarıyla karşılaşmasıyla başladığını anlatıyor. “Özellikle gençlerimizin ortamında sohbetimiz dönüp dolaşıp kütüphane ve kitaba geliyordu. Onları buluşturan bu ortak ilgi, bizleri hem idareci hem de bu şehrin paydaşları olarak motive eden önemli bir unsur oldu. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız toplantılarda kitap fuarıyla hemşehrilerimizi buluşturmaya karar verdik” diyor. Seçilen mekanın alışılagelmişin dışında bir mekan olması arzusuyla bu fuarı Bağcılar Meydan’da düzenlemeye karar vermişler. Bu doğrultuda Bağcılar Meydanı’na stantlardan kafeye, sergilerden aktivite alanlarına kadar çok yönlü ve toplumun her kesimine hitap eden zengin bir etkinlik ortamı oluşturduklarını anlatan Özdemir, “Kitapseverleri ilgi duyduğu kitaplar ve yazarlarıyla buluşturduk. Fuarımıza davet ettiğimiz yazarlara vatandaşlarımızla birlikte karar verdik. Fuar alanımız gece gündüz dolup taştı. Yazarlarla, kitaplarla, konserlerle, sohbetlerle kocaman bir BKF ailesi olduk” açıklamasını yapıyor. Fuar ilk düzenlendiği 2022 yılında 350 bin kişiyi, ikinci sene 2023’te 500 bin kişiyi ağırlamış. Şuan geçmiş senenin rekorunu da geride bıraktıklarını ümit ettiklerini söyleyen Özdemir, “Şu an üçüncüsünü gerçekleştirdiğimi fuara il dışından, şehir dışından hatta başka ülkelerden bile katılmak isteyenler oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. İşte kitabın böyle kendine çeken çok güçlü bir yanı var” diyor.





Her ziyaretçi kendinden bir şey bulabiliyor

“Bağcılar tüm dinamikleriyle eğitime, gelişime ve çok yönlü kazanımlara önem veren sosyolojik kültüre sahip bir ilçe. Aynı zamanda kültür ve ayıncılık sektörünün en büyük kitap fuarı olarak bilinen Frankfurt Kitap Fuarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Bugün 76. kez düzenlenen fuarın son günü. Beş gün boyunca dünyanın en önemli yayınevlerini ağrılayan fuara, 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin yayınevi katıldı. Yaklaşık bin yazar, kurulan 15 farklı sahneden okuyucularıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Türkiye ise bu yılki fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası temsilcilerinin organize ettiği Türkiye Ulusal Standı çatısı altında toplamda 20 yayınevi tarafından temsil edildi. Yaklaşık 220 metrekarelik alanıyla Türkiye Ulusal Standı, bu yılki ülke stantları arasında en büyüklerden biriydi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İSAM Yayınları, TDV Çocuk ve TDV Genç markaları ile Diyanet ailesi, fuar boyunca ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken stantlardan biri oldu. İngiltere’den Hindistan’a, Endonezya’dan Kosova ve Suriye’ye kadar pek çok ülkeden pek çok yayıncının standı ziyaret ettiklerini ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık Ticaret İşletmesi İşletme Müdürü Murat Aydemir, bu rağbetin nedenini, “Dinî yayıncı olarak biliniyor olmamız hasebiyle İslami içerikli yayın arayanların güvenerek geldiği bir yayıncı olduğumuzu söyleyebiliriz” sözleriyle açıklıyor. İçerikler içerisinde özellikle çocuk yayınlarının ve temel dinî bilgileri içeren kitapların daha çok ilgi gördüğünü anlatan Aydemir, “Eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiği tüm ebeveynlerin ortak kanaati. Bu yüzden dinî ve ahlaki değerlerimizi içeren çocuk kitaplarımız daha çok tercih ediliyor” diyor. Değerlerimizi merak ediyorlar “Acının ve zulmün arttığı zamanlarda insanlar acıya ve zulme maruz kalanların kimler olduğunu, hangi sebeple buna maruz kaldıklarını araştırmaya başlarlar. Makul bir sebep bulamadıklarında da kalben yapanlara ve onların temsil ettiği değerlere mesafe koyar mazluma yaklaşma, yakınlaşma ihtiyacı hissederler. Onların temsil ettiği değerleri merak ederler” açıklamasında bulunan Aydemir, Gazze soykırımının Avrupa’da böyle bir etkisi olduğunun altını şu sözlerle çiziyor: “İşte Gazze ile başlayıp nerede sonlanacağını bilemediğimiz ve her gün bir kez daha kahrolduğumuz bu soykırımın da böyle bir etkisi oldu. Gerçekten dünyanın pek çok yerinde bilhassa Avrupa’da insanlar İslam’ı merak etmeye başladılar. Bu manada bilhassa Kur’an meallerimize ve ‘İslam nedir’ sorularına cevap niteliğindeki kitaplarımıza ilgi arttı” diyor. sanat alanlarında yoğunlaşmış programlara sahip bir ilçe” açıklamasını yapan Özdemir, “Bizler her evinde küçük de olsa kütüphanesi olan bir ilçeyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz” diyor ekliyor: “Sunduğumuz hizmetler de bu anlamda kaliteli ve içeriği zengin olduğu için; katılım da talep de artış gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın takdiri de bu hizmetleri bölgenin markası haline getirdi. BKF’nın yoğun ilgi görmesinin temelinde de her yaştan ve her kesimden insanın kültür sanat alanındaki ihtiyaçlarına karşılık bulması yatıyor.” Fuar alanına uğrayan her ziyaretçinin mutlaka kendisinden bir şeyler bulabildiğinin de müjdesini veren Özdemir, “Kimi en yakın dostu kitaplara kavuşmanın heyecanını yaşarken kimi ilgili olduğu yazarlarla sohbet etme imkanına kavuşuyor. Fuar alanda oluşturduğumuz platoda düzenlediğimiz konserler, sergiler, eğlenceli aktiviteler kitapla olan bağımızın daha da güçlenmesinde çok büyük etken oluyor” ifadelerini kullanıyor.





İstanbul kalın bir tarih kitabı gibi

“İstanbul çok çok sayfası olan, oldukça kalın bir kültür, sanat, tarih kitabıdır diyebiliriz. Adeta taşı toprağı kitap ve sanat kokuyor. Bu açıdan bakıldığında kitaplar geçmişten geleceğe köprü vazifesi kuruyor” ifadesinde bulunan Özdemir, Bağcılar Kitap Fuarı’nın da vizyonunu bu birikimden aldığının altını çiziyor ve ekliyor: “Geçmişte de göç yollarının kavşağında olan Bağcılarımıza kitap fuarı ayrı bir zenginlik katıyor. Şunu ifade edebilirim ki; kitap fuarı ilçemize çok yakışıyor. Adeta ilçemizde kültürel hazinelere ev sahipliği yapıyoruz.” Fuarın kusursuz olması için her detayını düşündüklerini ifade eden Özdemir, “En iyi ortamı hazırlarken davetlilerin fuara en kolay ve rahat şekilde ulaşımını da ele aldık. Her türlü toplu ulaşımın sağlandığı Bağcılar Meydanı’nı tercih ettik. Tabi ulaşılabilirliğin kolay olması kitap fuarının ilgi görmesinde ve kültürel ve edebi güzelliklerin yaşatılmasında önemli rol oynuyor” diyor. BKF her geçen yıl daha çok ilgi görüyor, ziyaretçi rekoru kırma yolunda ilerliyor. BKF’nin, İstanbul’da kurulan diğer kitap fuarlarıyla birlikte şehir kültürünün yaşatılmasına da katkı sunmaya devam ediyor.





Ünlü isimler fuarda

Müzisyen Yücel Arzen’in müzik dinletisinin de yer aldığı özel bir programla açılışı yapan Bağcılar Kitap Fuarı’nda yer alacak yazarların listesi ise şöyle: Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Abi.





Kitap sevgisi daha da artacak

Ayrıca Bağcılar Belediyesi, kitap sevgisini daha da arttırmak için ilçedeki kütüphane sayısını da artırıyor. Özdemir, bu alandaki güzel gelişmeleri şöyle sıralıyor: “Bağcılar’da şu an 117 bin 180 yazılı ve basılı eserden oluşan külliyatı sunan, 17 kütüphane hizmet veriyor. İçerisinde 40 bine yakın eser bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi, Göztepe Spor Kompleksi ve Ateştuğla kütüphanelerimiz öğrencilerin ihtiyacına cevap veriyor. Başkanlık Hizmet Binamızdaki 54 kişi kapasiteli kütüphane ile Millet Bahçesi’ndeki Millet Kütüphanemiz de vatandaşlara hizmet veriyor. İnşallah! Belediye hizmet binamızın giriş katına da 600 kişi kapasiteli bir kütüphane kazandıracağız. Yenigün Bilgi Evi ve Etüt Merkezi inşaatımız tamamlanmak üzere. Yine Yüzyıl Mahallesi 42 Evler bölgesindeki kütüphane ve semt havuzu projesi inşaatı da devam ediyor. Tüm bu hizmetlerimizin, şaheseri olacak olan Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro binası inşaatı da tamamlanmak üzere. İnşallah yakında, bu iki güzide eseri de hizmete açacağız.”