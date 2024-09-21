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Kitap fuarı bu yıl çocuklar için

Kitap fuarı bu yıl çocuklar için

Halime Kirazlı
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. “Çocukluk Şenliktir” temasında yapılacak fuarın onur yazarı gazeteci ve yazar Yalvaç Ural oldu. Fuarda, bin yayınevi ve STK, 3 bine yakın yazar, şair, eleştirmen okurla buluşacak. 400’ü aşkın etkinliğin düzenleneceği fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan oldu. Fuarın ilk 3 günü Azerbaycan standında, ülkenin edebiyatı ve kültürüne yer verilecek. Azerbaycan’dan gelecek 10 yayıncı ve 10’dan fazla yazar ziyaretçilerle ülkenin yayıncılığı üzerine konuşacak. Bunun yanı sıra Rusya, Çin, İran, İngiltere, Makedonya ve Hırvatistan’dan gelecek yayıncılar telif sözleşmesi için fuarda yer alacak.

Yalvaç Ural

ONUR KONUĞU ÜLKE AZERBAYCAN

Ülkemizden İlber Ortaylı, Murat Menteş, Nevzat Tarhan, Nihat Genç ve Nurullah Genç gibi isimlerin imza günü düzenleyeceği fuarda, dünyaca ünlü yazarlar da yer alacak. Olasılıksız ve Empati adlı romanlarıyla bilinen Amerikalı yazar Adam Fawer’ın yanı sıra yazar ve illüstratör Benji Davies, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi yazar Dimitris Sotakis gibi isimler okuyu-cularıyla bir araya gelecek. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, fuar alanında ilgili bölüm öğrencilerinin ve illüstratörlerin çalışmalarını sergileyeceği “İllüst-ratörler Duvarı” kurulacak. Bu duvarda, illüstratörler çalışmalarını tanıtacak. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilerin ücretsiz gireceği fuar; hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarla ilgili detaylı bilgiye 'istanbul-kitapfuari.com' adresinden erişilebilir.


#TÜYAP
#kitap
#fuar
#çocuklar

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