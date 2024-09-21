Kitap fuarı bu yıl çocuklar için

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. “Çocukluk Şenliktir” temasında yapılacak fuarın onur yazarı gazeteci ve yazar Yalvaç Ural oldu. Fuarda, bin yayınevi ve STK, 3 bine yakın yazar, şair, eleştirmen okurla buluşacak. 400’ü aşkın etkinliğin düzenleneceği fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan oldu. Fuarın ilk 3 günü Azerbaycan standında, ülkenin edebiyatı ve kültürüne yer verilecek. Azerbaycan’dan gelecek 10 yayıncı ve 10’dan fazla yazar ziyaretçilerle ülkenin yayıncılığı üzerine konuşacak. Bunun yanı sıra Rusya, Çin, İran, İngiltere, Makedonya ve Hırvatistan’dan gelecek yayıncılar telif sözleşmesi için fuarda yer alacak.