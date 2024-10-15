Çocuk Kitapları Fuarı’nı 50 bin kişi ziyaret etti

Bu yıl ilk kez “doğa ve sürdürülebilirlik” temasıyla, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği (UÇYD) tarafından düzenlenen İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı’nı 9 günde 50 bini aşkın okur ziyaret etti. UÇYD Genel Sekreteri ve Fibula Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Beyza Büyükgümüş, bu sene ilki düzenlenen fuara 7’si yurt dışından 50 yayıncının katıldığını belirterek, “Ayrıca Rami Kütüphanesi’nin atölyelerinde, etkinlik alanlarında, salonlarında, bütün yayınevlerinin yazarları, çizerleri etkinlik gerçekleştirdi. Bu bizim için çok kıymetli” dedi. Fuar kapsamında iki yıl önce vefat eden çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris adına ailesine “Vefa Ödülü” takdim edildi. Bayrampaşa’da bir okula Mevlana İdris’in ismiyle bin kitaplık kütüphane kurulacağı müjdesi verildi. Bu kütüphane Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği üyesi olan yayıncıların kitaplarından oluşacak.

Fuara katılan yayınevlerinden Ketebe Çocuk’un şef editörü Feride Kurtulmuş, fuarda okurlardan ve ziyaretçilerden güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek, “Uzun zaman sonra ilk defa bütün çocuk kitaplarımızla bir fuara katıldık. Fuar ortamı bizim okurla buluştuğumuz bir yer oluyor. Birebir kitaplarla ilgili tepki alabiliyoruz” diye konuştu. Fuara ilginin, beklentilerinin çok çok üstünde olduğunu vurgulayan Ötüken Çocuk Editörü Ayşegül Karayama ise, “Hafta içi fuarda sayısız çocuk ağırlandı. Çocuklarla buluşmak, tanışmak, bir editör olarak onların fikirlerini almak, neler istediklerini görmek çok önemli” açıklamasını yaptı.