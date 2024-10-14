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Yönetmen Belkıs Bayrak: Ödülünü kadınlara adadı

Yönetmen Belkıs Bayrak: Ödülünü kadınlara adadı

04:0014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Belkıs Bayrak
Belkıs Bayrak

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde En İyi Film Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Mukadderat”ın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahipleri ise Binnur Kaya ve Nur Sürer oldu. En İyi Senaryo Ödülü “Evcilik”in, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Nejat İşler’in, Film Yön Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü “Ayşe”nin oldu. Belkıs Bayrak’ın yönettiği “Gülizar” filmi Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ve Cahide Sonku Ödülünü aldı. Bayrak, konuşmasında "Konuşkan bir toplumuz ama duygularımızı hâlâ yeterince konuşmadığımızı düşünüyorum. Filmimi kendi alanına sahip çıkmaya çalışan, çaresiz bir öğretinin altında susmayan, ülkemin kadınlarına, kendi sınırına, kendi yuvasına sahip çıkmaya çalışan Filistin’in kadınlarına, dünyada savaş içerisinde mücadele veren bütün kadınlara adamak istiyorum” dedi.

Çocuk fuarında Mevlana İdris anıldı

"Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" kapsamında iki yıl önce hayatını kaybeden Mevlana İdris adına "Vefa Ödülü" programı yapıldı. Gazeteci Turan Kışlakçı, yayıncı Tayfur Esen, yazarlar Mustafa Akar ve Sadettin Acar'ın konuşmacı olduğu programda, Mevlana İdris’in çocuk edebiyatındaki yeri, bakış açısı, eserleri, eserlerinden üretilen yeni eserler ele alındı. Konuşmaların ardından Zengin'in ailesine "Vefa Ödülü" verildi.




#aktüel
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