Yönetmen Belkıs Bayrak: Ödülünü kadınlara adadı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde En İyi Film Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, “Mukadderat”ın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahipleri ise Binnur Kaya ve Nur Sürer oldu. En İyi Senaryo Ödülü “Evcilik”in, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Nejat İşler’in, Film Yön Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü “Ayşe”nin oldu. Belkıs Bayrak’ın yönettiği “Gülizar” filmi Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ve Cahide Sonku Ödülünü aldı. Bayrak, konuşmasında "Konuşkan bir toplumuz ama duygularımızı hâlâ yeterince konuşmadığımızı düşünüyorum. Filmimi kendi alanına sahip çıkmaya çalışan, çaresiz bir öğretinin altında susmayan, ülkemin kadınlarına, kendi sınırına, kendi yuvasına sahip çıkmaya çalışan Filistin’in kadınlarına, dünyada savaş içerisinde mücadele veren bütün kadınlara adamak istiyorum” dedi.