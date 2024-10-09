İş Sanat'tan sezona görkemli başlangıç

İş Sanat, Güher ve Süher Pekinel ve Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle kapılarını seyircilere açıyor. Prestijli konser salonlarındaki konserleri ve dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptıkları iş birlikleriyle bilinen Pekinel Kardeşler, 7 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Cazın yıldız ismi Alfredo Rodríguez Trio da İş Sanat’ın konser programında yer alan isimlerden. 2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Rodríguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera ile Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğini harmanlandığı bir repertuvarı 26 Kasım’da İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek.





KLASİK MÜZİĞİN YILDIZLARI

İş Sanat sahnesinde müzik dünyasının yakından takip ettiği solistler ve orkestralar birlikte sahne alacak: 5 Aralık’ta, opera dünyasının yükselen yıldızı kontr-tenor Zoltan Darago, Avrupa’nın saygın barok topluluklarından Les Talens Lyriques ile Bach’ın alto ses için yazdığı eserleri seslendirecek. Grammy de dahil birçok ödülü kucaklayan kemancı Patricia Kopatchinskaja, Ensemble Resonanz ile 29 Ocak’ta İş Sanat için bir araya gelecek. 2021 Paganini Ödülü’nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile I Solisti di Pavia, İtalyan bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarla 26 Şubat’ta İş Sanat’ın konuğu olacak. “The American Beauty” projesiyle 17 Nisan’da sahneye çıkacak CHAARTS Chamber Artists ise Gershwin’in, Piazzolla’nın eserlerini ve 20. yüzyılın başlarında popülerleşen Broadway ve caz parçalarını seslendirecek.





İŞ SANAT’TAN YERLİ PROJELER

İş Sanat sahnesi için yerli projeler hazırlamayı da unutmadı. Kendine has üslubuyla tiyatroda olduğu gibi müzik sahnesinde de yer alan Zuhal Olcay, cazdan kabareye geniş repertuvarıyla 22 Kasım’da İş Sanat sahnesinde yer alacak. Türk rock müziğinin önemli gruplarından Mor ve Ötesi akustik bir konserle 11 Aralık’ta İş Kuleleri Salonu’na konuk olacak.











