Araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk vefat etti

Araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Yazar bugün, Aydın İl Müftülüğü Külliye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Safiye Sultan Türbesi Mezarlığı’na defnedilecek. Necip Fazıl Kısakürek’in en yakın dava ve ev arkadaşı Öztürk, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerindendi. Yazar, “Büyük Doğu” dergisinin çıkmasına da katkıda bulunmuştu. Öztürk, “Bugün”, “Mücadele”, “Milli Gazete” ve “Yeni Şafak” gazetelerinde yazdı. “Türk Ruhu” dergisinin yanı sıra “Hilal”, “Tohum” ve “Tek Yol” dergilerinde okurla buluştu.