İzlediğinize değecek: TRT Tabii dünyaya açılacak

Mayıs 2023’te “Bizi Birleştiren Hikâyeler” sloganıyla yola çıkan, TRT’nin dijital platformu tabii, yeni sezon projelerini tanıtmak için özel bir etkinlik düzenledi. Yedi yeni orijinal yapımın tanıtıldığı programda, sevilen dizilerin yeni sezonları da duyuruldu. “İzlediğine değsin” mottosuyla sezonu açan tabii’nin yeni yapımları şunlar oldu: Gassal, Çırak, Yankı: Görünmez El, Marnalı, Cihangir Cumhuriyeti, % İki, Kız Babası.

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, içeriklerini etik değerler çerçevesinde özenle hazırladıklarını vurguladı. Sobacı, tabii’nin dünyaya açılacağı müjdesini vererek, “tabii’nin yeni dönemine, üyelerimize temiz ve izlediklerine değecek içerikler sunma sorumluluğuyla hazırlandık. Bu projelerin tabii’de yer alması, sektörün tüm aktörleri için hem ekonomik kazanım hem daha fazla tanınma hem de uluslararası bir yolculuk fırsatı doğuruyor. Çok yakında tabii’nin uluslararası açılımını da gerçekleştirecek ve dünyadaki Türk yapımlarına olan talebi karşılamak noktasında önemli bir boşluğu dolduracağız” cümlelerini kurdu.





FARKLI HİKÂYELERİ ANLATMA ŞANSI VERİYOR

Platformun yeni ve iddialı yapımlarından “Çırak”ı, yönetmeni Ozan Uzunoğlu Yeni Şafak’a değerlendirdi. Bugüne kadar izlediğimiz suikastçı hikâyelerinden farklı bir yapımın izleyiciyi beklediğini söyleyen Uzunoğlu, bazı hikâyelerin dijitalde orijinal bir dille anlatılabildiğine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Çırak, aslında bir şirket için çalışan suikastçıların hikâyesini anlatıyor. Fakat bu suikastçıların çalışma yöntemi ve sistemi biraz farklı. Toplumda yaşanan adalet ve adaletsizlik üzerine cümleleri olan bir proje. tabii de yayınlanacak olması bize bir özgürlük alanı sağlıyor. Köşeleri olmayan daha derinlikli insan yolculukları anlatabilme şansını veriyor.”





YABANCI ÜLKELERDEN RÖPORTAJA GELİYORLAR

tabii’nin yeni dizilerinden “Sürgünler” hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Çubuk, dijital platform için çalışmanın avantajlarından bahsederek, “tabii’de yer almak gurur ve mutluluk verici. Dijital bir platforma iş yapınca, uzun bir sinema filmi çekiyorsunuz gibi oluyor. Böyle olması oyuncular adına bir avantaj. Süreçten keyif aldım” diye konuştu. Yapımın oyuncularından Ferit Kaya da ilk dizisini TRT’ye çektiğini, yıllar sonra bu kez TRT’nin dijital platformunda yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Kaya, “tabii gibi bir platformun olması Türk izleyicileri, oyuncular ve yapımcılar adına çok güzel bir şey. Kendi hikâyelerimizin anlatılması ayrıca gurur verici. tabii sayesinde daha büyük kitlelere hitap ediyoruz. Geçen gün setimize yabancı ülkelerden gelip röportaj yaptılar. Farklı dillerde tanıtım yaptık. İnşallah daha da büyüyerek ve güzelleşerek devam eder” dedi.





İKİ AYRI İZLEME SEÇENEĞİ

TRT’nin dijital platformu tabii, beğenilen içeriklerinin yeni sezonlarını da izleyiciyle buluşturacak. Bu yapımlar şöyle: Küçük Dahi İbn-i Sina; Tozkoparan İskender: Sır, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hay Sultan, Yeşil Deniz Milenyum ve Mahsusa. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin tüm maçları da yeni sezonda tabii’den takip edilecek. İki farklı izleme seçeneği sunan tabii’nin ücretsiz versiyonunda TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT’nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı erişilecek. tabii’nin premium aboneliğinde ise canlı TV kanalları hariç tüm içerikler reklamsız, TV kanalları 24 saat geri alınıp, çevrimdışı ve yüksek kalitede izlenebilecek.











