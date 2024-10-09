Batman Anadolu Mektebi'nde yeni sezon heyecanı

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı, yeni eğitim-öğretim yılında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran başkanlığında, Batman’da faaliyet gösteren ortaokul ve liselerden gönüllü öğretmenlerin katılımıyla Müdürlüğün bünyesindeki “Kitap Okuma Noktası”nda yapıldı. 2021 yılında başlayan Batman Anadolu Mektebi çalışmalarında, şimdiye kadar 218 öğrenci programda yer aldı ve 3 bin civarında kitap okundu. Anadolu Mektebi’nin lise düzeyindeki faaliyetleri, Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov, Sabahattin Ali, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sezai Karakoç, Sait Faik Abasıyanık, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi 16 önemli yazarın eserlerini kapsıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali dün başladı. 11 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde, Filistin vurgusu öne çıkacak. İsrail’in Gazze saldırısının yıl dönümüne denk gelen festivalin açılış gecesinde Filistinli yönetmen Darin Sallam’a Özgür Filistin Onur Ödülü verildi. Bugün, Sallam’ın yönetmenliğini yaptığı, bir çocuğun gözünden Filistin işgalini anlatan Farha filmi izlenecek ve yönetmeniyle söyleşi yapılacak. TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı ekibinin de katılacağı festivalde birbirinden önemli isimler yer alacak. Detaylı bilgi için festivalin sosyal medya hesapları incelenebilir.