Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Yeni Şafak muhabirine TRT’den ödül

Yeni Şafak muhabirine TRT’den ödül

Halime Kirazlı
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

TRT'nin bu yıl 10. kez düzenlediği “TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. TRT’nin sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşmayı amaçladığı yarışmaya 130 üniversiteden 2 bin 618 öğrenci katıldı. 36 yarışmacının ödül kazandığı yarışmada, gazetemiz muhabiri Dilber Dural “Gazze Direnişinin İzinde İslam’a Yönelenler” haberiyle "TRT Özel Ödülü”ne layık görüldü.


KALEMİM YÜREĞİMLEİR OLDU

Dural haberinde İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana uyguladığı soykırımda Filistinlilerin direnişinden etkilenerek Müslüman olan Teresa Igler, Kerry Caldwell ve Clarke Jones ile görüştü. Yeni Şafak’a konuşan Dilber Dural “‘Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim’ diyor Ahmed Arif. İşte bu sözler, bu ödülün gerçek anlamını ortaya koyuyor. Biliyoruz ki, bir yerde zulüm varsa, her birimizin yüreğinde o acının izi olmalı. Bizler, o izleri taşıdıkça insanlığımızı kaybetmeyiz. Bugün bu ödülü kazanmamda, onların bana öğrettiği değerlerin büyük payı var. Ailemden aldığım merhamet, adalet ve insanlık duygusuyla bu haberin arkasında durdum. Bu sayede, zulmü anlatırken kalemimin yüreğimle bir olduğunu hissettim. Her bir direnişçi yüreğe selam olsun” dedi.




#güvenlik
#muhabir
#yeni şafak
#trt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar