Yeni Şafak muhabirine TRT’den ödül

Dural haberinde İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana uyguladığı soykırımda Filistinlilerin direnişinden etkilenerek Müslüman olan Teresa Igler, Kerry Caldwell ve Clarke Jones ile görüştü. Yeni Şafak’a konuşan Dilber Dural “‘Nerede bir can ölse, oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim’ diyor Ahmed Arif. İşte bu sözler, bu ödülün gerçek anlamını ortaya koyuyor. Biliyoruz ki, bir yerde zulüm varsa, her birimizin yüreğinde o acının izi olmalı. Bizler, o izleri taşıdıkça insanlığımızı kaybetmeyiz. Bugün bu ödülü kazanmamda, onların bana öğrettiği değerlerin büyük payı var. Ailemden aldığım merhamet, adalet ve insanlık duygusuyla bu haberin arkasında durdum. Bu sayede, zulmü anlatırken kalemimin yüreğimle bir olduğunu hissettim. Her bir direnişçi yüreğe selam olsun” dedi.