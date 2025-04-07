Trump'tan Fed'e açık çağrı: Enflasyon yok faizleri düşür

Donald Trump Fed'in faizleri düşürmekte yavaş davrandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda yaşanan sert düşüşün ardından Truth Social hesabından Federal Rezerv’e (Fed) yönelik yeni bir çağrıda bulundu. Trump, yaptığı paylaşımda ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed’in fazla yavaş hareket ettiğini ve acilen faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı
, piyasalarda yaşanan çöküşün ardından Truth Social üzerinden Fed'e bir kez daha çağrıda bulundu.
Trump, ülkede enflasyonun olmadığını ve Fed'in yavaş hareket ettiğinin altını çizdi.
Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Petrol fiyatları düştü, faiz oranları düştü (yavaş hareket eden Fed faizleri düşürmeli!), gıda fiyatları düştü, enflasyon yok ve uzun süredir istismar edilen ABD, halihazırda yürürlükte olan gümrük tarifeleri sayesinde, bu tarifeleri istismar eden ülkelerden haftada milyarlarca dolar elde ediyor.
Bu durum, en büyük istismarcı olan ve piyasaları çökmekte olan Çin’in, istismarcı ülkelere misilleme yapılmaması yönündeki uyarımı dikkate almayarak, uzun süredir uyguladığı gülünç derecede yüksek gümrük vergilerine ek olarak tarifelerini %34 oranında artırmasına rağmen böyle.
On yıllardır ABD’nin nimetlerinden faydalandılar ve yeterince kazandılar! Geçmişteki ‘liderlerimiz’, bunun ve daha birçok şeyin ülkemizin başına gelmesine izin verdikleri için suçlanmalıdır.
AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM!”
ABD'nin gümrük tarifelerine Çin yönetiminden gelen misillemelerle küresel piyasalarda artan risk algısı dünya borsalarında sert satışlara neden oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, "Önce Amerika" politikası kapsamında 2 Nisan'da ülkenin ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifelerini açıkladı. Açıklamanın ardından diğer ekonomilerden gelebilecek olası misillemelere dair endişeler, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu artırarak piyasalarda satış baskısı meydana getirdi.
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