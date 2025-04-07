Trump'tan Fed'e açık çağrı: Enflasyon yok faizleri düşür

Bu durum, en büyük istismarcı olan ve piyasaları çökmekte olan Çin’in, istismarcı ülkelere misilleme yapılmaması yönündeki uyarımı dikkate almayarak, uzun süredir uyguladığı gülünç derecede yüksek gümrük vergilerine ek olarak tarifelerini %34 oranında artırmasına rağmen böyle.