Kripto piyasasında deprem: Bitcoin'de tarihi düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili yarattığı belirsizlik, kripto para piyasalarını da olumsuz etkiledi. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralarda değer kaybı yaşanırken, kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 8,56 oranında geriledi.
ABD’nin gümrük tarifelerini artırmasının ardından Çin, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 34 ek vergi uygulama kararı aldı.
Bu hamleler, küresel ticaret savaşlarının fitilini ateşlerken, özellikle S&P 500 başta olmak üzere dünya borsalarında tarihi düşüşlere yol açtı.
Çin'in ABD’ye karşı sert bir yanıt vermesi, piyasalarda volatiliteyi daha da yükseltti.
Borsalarda ağır kayıplar yaşanırken, kripto para piyasası da bu gelişmelerden sert şekilde etkilendi.
Bitcoin yüzde 7, Ethereum ise yüzde 14 değer kaybetti. Altcoinlerde de ortalama yüzde 10'luk düşüşler gözlemlendi.
Bazı coinler, örneğin SUI, çok daha derin kayıplar yaşadı.
Panik satışlar zincirleme düşüşü tetikledi
Makroekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar, riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman arayışına yöneldi.
Likidite sıkışması ve artan panik satışları, piyasalarda domino etkisi yaratarak kayıpları daha da derinleştirdi.
Bitcoin'de 77 Bin doların altı görüldü
Bitcoin, yüzde 7'lik değer kaybıyla 77 bin dolar seviyesinin altına sarktı.
Aralık 2024’te 107 bin dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gören Bitcoin, bugünkü düşüşle birlikte 76.677,7 dolara kadar geriledi.
Son dört ayda yaşanan bu düşüş, Bitcoin’in değerinde yaklaşık yüzde 28'lik bir düzeltmeye işaret ediyor.
Ethereum’da şok düşüş
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH), son birkaç saat içinde yüzde 14'lük sert bir düşüş yaşadı.
Gün içinde 1.538 dolar seviyesine kadar gerileyen Ethereum’da satış baskısının artmaya devam ettiği bildirildi.
Altcoinlerde büyük çöküş
Kripto piyasasında yaşanan sert dalgalanmanın etkisi altcoinleri de vurdu.
Altcoinler genel olarak yüzde 10 civarında değer kaybederken, XRP fiyatı 1,8 doların altına sarktı.
SUI, yüzde 12'yi aşan düşüşle 1,86 dolara gerilerken, Solana ise 103 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Bu kayıplarla birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 24 saatte yüzde 8,56 azaldı.
Öte yandan tarifelerin piyasalara etkisini değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." yorumunda bulundu.