Kripto piyasasında deprem: Bitcoin'de tarihi düşüş

Bitcoin'de 77 Bin doların altı görüldü





Bitcoin, yüzde 7'lik değer kaybıyla 77 bin dolar seviyesinin altına sarktı.

Aralık 2024’te 107 bin dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini gören Bitcoin, bugünkü düşüşle birlikte 76.677,7 dolara kadar geriledi.





Son dört ayda yaşanan bu düşüş, Bitcoin’in değerinde yaklaşık yüzde 28'lik bir düzeltmeye işaret ediyor.