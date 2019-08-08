Hayat Kümes hayvanlarının eti meme kanseri riskini düşürebilir
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Kümes hayvanlarının eti meme kanseri riskini düşürebilir

ABD'de Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden bilim adamlarının yaptığı araştırma, kırmızı etin, invaziv (yayılma potansiyeli olan) meme kanseri riskini artırdığını öte yandan tavuk, hindi ve ördek etinin bu riski azalttığını ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Araştırma çerçevesinde 42 bin 12 kadının yaklaşık 7 yıl boyunca et pişirme yöntemleri ile hangi eti ne kadar tükettikleri incelendi ve süreç içinde bin 536 kadına meme kanseri teşhisi koyuldu.

Kırmızı et tüketimi en üst seviyedeki kadınların, en alttakilerle karşılaştırıldığında meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 23 arttığı gözlemlendi.

Meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü belirlendi

Öte yandan kümes hayvanları etini en çok tüketen kadınlarda, en az tüketenlerle kıyaslandığında meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü tespit edildi.

Fiziksel aktivite, obezite ve alkol tüketiminin sonuçları değiştirmediğine dikkati çekilirken, etin pişirilme yöntemiyle meme kanseri arasında herhangi bağlantı gözlenmedi.

Çalışma ekibinin lideri Dr. Dale P. Sandler, kümes hayvanları etini tüketmenin meme kanseri riskini azaltmasının altında yatan mekanizmanın henüz bilinmediğini kaydetti.

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