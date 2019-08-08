Hayat Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
AKTÜEL

Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli Muhammed Musa (28), yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanın sahibi Fatih Yılmaz, cüzdanının bulunmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, parayı bulan gence teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Suriyeli Muhammed Musa ve Fatih Yılmaz.
Suriyeli Muhammed Musa ve Fatih Yılmaz.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yürürken, kaldırımda içerisinde 2 bin 750 TL ve kredi kartları olan cüzdanı bulan Suriyeli Muhammed Musa, polis merkezine götürdü. Ekipler, cüzdan içerisinden çıkan kimlikteki Fatih Yılmaz'a ulaştı. Suriyeli Muhammed Musa, cüzdanı sahibi Fatih Yılmaz'a teslim etti.

Olayı anlatan Suriyeli genç, kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı alıp polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Cüzdanın sahibi Fatih Yılmaz, çalıştığı mobilya firmasına ait emanet paranın içinde olduğu cüzdanının bulunmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, parayı bulan gence teşekkür etti.

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