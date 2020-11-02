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Kuraklık mı geliyor?

Korona su tüketimini artırdı

Kovid-19 sürecinde daha uzun süre evde kalınması, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçların artması su tüketimine yansıdı. Geçen yıl barajlarda içme suyu doluluğu yüzde 40,4 iken, bu yıl 34,9’a düştü. Sonbahar ve kış aylarında yağışların artması ile bir su sıkıntısı yaşanması beklenmiyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Uzmanlar, salgını nedeniyle su tüketiminde yaşanan artışa dikkat çekerek, vatandaşların tasarruf etmesini öneriyor.
Uzmanlar, salgını nedeniyle su tüketiminde yaşanan artışa dikkat çekerek, vatandaşların tasarruf etmesini öneriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme suyu tesislerinin ihtiyaçlara cevap verecek seviyede hizmete alınması için bütün Türkiye’yi kapsayan eylem planları uyguluyor. İller bazında yakın, orta ve uzak vadede su ihtiyacı tespit edildi ve su sıkıntısı çekeceği öngörülen şehirlerde acil eylem planları uygulanmaya başlandı. 81 il merkezinde mevcut olan ve gelecekte ihtiyaç duyulacak içme, kullanma ve sanayi suyu miktarları ayrı ayrı belirlendi. Kovid-19 sürecinde daha uzun süre evde kalınması, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçların artması su tüketimine yansıdı.

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DOLULUK MİKTARI

İçme suyu, sulama ve enerji üretiminde kullanılmak üzere barajlardaki doluluk oranı şöyle: Geçen yıl içme suyu oranı yüzde 40,4 iken, bu yılın ilk 10 ayında içme suyu oranı 34,9’a düştü. Sulama için kullanılan barajlardaki doluluk geçen yıl 42,7 iken, bu yıl söz konusu dönemde yüzde 33,3’e geriledi. Enerji üretimi gerçekleştirilen barajlardaki doluluk geçen yıl yüzde 42,3 iken, bu yıl yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde barajlarda doluluk oranı geçen yıl yüzde 40,9 iken, bu yıl 36,3 olarak gözlemlendi.

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Su sıkıntısı yaşanmayacak

  • 1 Ekim 2019 - 27 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 58 oranında azalma meydana geldi. Bu durum barajlara giren akımlarda azalmaya sebep olduğundan, baraj doluluk oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretti. Sulama sezonunun bitmesi, buharlaşmanın azalması ve yağışlı periyoda girilmesi sebebiyle önümüzdeki süreçte barajlarda daha az su tüketimi olması bekleniyor ve herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı düşünülüyor.

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