Kur'an Okuyan Kız tablosundan sonra bu sefer de Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu 35 milyon liraya satıldı

İngiltere’deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılan Osman Hamdi Bey’in tablosu yaklaşık 35 milyon Türk lirasına alıcı buldu. 129 yıllık eser Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline satıldı.

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s, aralarında önemli sanat eserlerinin bulunduğu “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim’de açık artırmaya çıkardı.

129 yıllık tablo

129 yıllık Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu

Antika tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği müzayedede, 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline yaklaşık 35 milyon liraya satıldı.

44 milyon 12 bin liradan satılmıştı

Kur’an Okuyan Kız

Türk ressamlarının öncülerinden Osman Hamdi Bey’in "Kur’an Okuyan Kız" tablosu da Eylül ayı sonunda yine İngiltere’de yapılan müzayedede 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı.