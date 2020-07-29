Kurban etini poşetle taşımayın oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

Seval Cengiz, kurban etinin bozulmaması için buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde özellikle kesim yerlerinde yaşanan kabalığın çok kritik olduğunu söyleyen Cengiz, “Kesim yerlerinde bu durumlar için önlemlerin alınmış olması çok önemli. Hayvanın hijyenik ortamda kesilmesi, yine etin hijyenik ortamda taşınması ve soğutulması çok kritik. Et karkas halindeyken sıcaklığı çok yüksektir. Etin kesildikten sonra doğrudan buzdolabına koyulması sakıncalı sonuçlar doğurur. Kesildikten sonra direkt dolaba koyulan et bozulur" dedi.

HAYAT Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Seval Cengiz

'ETİ ODA SICAKLIĞINA GETİRİN'

Kesilen etin plastik poşetlerde taşınmaması gerektiğini belirten Cengiz, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Etin doğru şekilde saklanabilmesi için öncesinde oda sıcaklığında soğutularak, sıcaklığının 20-25 derecelere getirilmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından et buzdolabına alınmalı. Etin küçük parçalar haline ayrılması soğumayı kolaylaştırır. Et kesinlikle plastik poşetlerde saklanmamalı ve taşınmamalı. Taşımak için mümkünse gıdaya uygun ambalajlar kullanılmalı."

HAYAT Etleri bozulmadan uzun süre saklamanın yolu: Kurban etlerini poşetle saklamayın

'DONDURULAN ET 6 AY SAKLANABİLİR'

Dondurulan etin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması konusunda uyarıda bulunan Cengiz, açıklamasını şöyle sürdürdü: