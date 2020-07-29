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Hayat Kurban etini poşetle taşımayın oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın
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Kurban etini poşetle taşımayın oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

Kurban etini poşetle taşımayın oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Seval Cengiz, kurbanlık etin taşınması, saklanması ve tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kesilen etin plastik poşetlerle taşınmaması gerektiğini aktaran Cengiz, etin sıcaklığının buzdolabına girmeden önce kesinlikle oda sıcaklığına getirilmesi gerektiğini söyledi. Cengiz, “Etin doğru şekilde saklanabilmesi için öncesinde oda sıcaklığında soğutularak, sıcaklığının 20-25 derecelere getirilmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından et buzdolabına alınmalı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Seval Cengiz, kurban etinin bozulmaması için buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinde özellikle kesim yerlerinde yaşanan kabalığın çok kritik olduğunu söyleyen Cengiz, “Kesim yerlerinde bu durumlar için önlemlerin alınmış olması çok önemli. Hayvanın hijyenik ortamda kesilmesi, yine etin hijyenik ortamda taşınması ve soğutulması çok kritik. Et karkas halindeyken sıcaklığı çok yüksektir. Etin kesildikten sonra doğrudan buzdolabına koyulması sakıncalı sonuçlar doğurur. Kesildikten sonra direkt dolaba koyulan et bozulur" dedi.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
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Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Seval Cengiz

'ETİ ODA SICAKLIĞINA GETİRİN'

Kesilen etin plastik poşetlerde taşınmaması gerektiğini belirten Cengiz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Etin doğru şekilde saklanabilmesi için öncesinde oda sıcaklığında soğutularak, sıcaklığının 20-25 derecelere getirilmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından et buzdolabına alınmalı. Etin küçük parçalar haline ayrılması soğumayı kolaylaştırır. Et kesinlikle plastik poşetlerde saklanmamalı ve taşınmamalı. Taşımak için mümkünse gıdaya uygun ambalajlar kullanılmalı."

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'DONDURULAN ET 6 AY SAKLANABİLİR'

Dondurulan etin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması konusunda uyarıda bulunan Cengiz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • “Eti öncelikle dinlendirmek çok önemli. Kesimden sonra ölüm sertliğine ulaşan et tüketime uygun değildir. Bunun için 24 saat kadar soğuk ortamda dinlendirilmesi gerekir. Bu işlemlerin ardından eti işleyip dondurucuda dondurabiliriz. Ancak bu noktada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Dondurulan etin bulunduğu sıcaklık kesinlikle düşmemeli ve et çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı. Uygun koşullarda ve soğuklukta dondurulan et 6 ay kadar saklanabilir."
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