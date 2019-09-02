Loç Vadisi Seyir Terası'na ziyaretçi akını

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. 2000 yılında 'milli park' ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' ilan edildi.

Milli park, ardından Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parka, ayrıca haziran ayında 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' verildi.

Loç Vadisi Seyir Terası ilgi her geçen gün artıyor.

Günübirlik ziyaretçiler geliyor

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu Cide sınırlarındaki Şenpazar yolu üzerinde bulunan, 2 kilometrelik yürüyüş yolundan ulaşılabilen Loç Vadisi Seyir Terası, ziyaretçi akınına uğruyor.

Günübirlik ziyaretçiler, 1000 rakımlı seyir terasından Gömeren Kanyonu, Valla Kanyonu çıkışı, Kılıçlı Mağarası, su batığı ve Malyas Kanyonu'nu görebiliyor. Seyir terasına hafta sonu gelen yerli- yabancı turistler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekiyor.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bartın ve Kastamonu sınırlarındaki milli park bünyesinde birçok endemik türü yer almaktadır. Kastamonu Cide Şenpazar yolu üzerinde bulunan ve yürüyerek 2 kilometre mesafedeki Loç Vadisi Seyir Terası'na günübirlik ziyaretçilerimizin ilgisi oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda buraya 2 katlı seyir terası yapmak için çalışmalarımıza başladık. Özellikle 1000 rakımdan manzarayı izleyenler hayran kalıyor. Avrupa'nın en özel Küre Dağları Milli Parkı'mızı turizme en iyi şekilde kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz."

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