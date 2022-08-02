Hayat Mahmud Esad Coşan Vakfı 36 bin 224 adet kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
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Mahmud Esad Coşan Vakfı 36 bin 224 adet kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Mahmud Esad Coşan (MEC) Vakfı tarafından yürütülen 17. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nun Türkiye ayağı; Afyon'da bulunan modern tesislerde yapılan kesim, ayrıştırma, şoklama ve paketleme işlemlerinin sonrasında geçilen dağıtım çalışmalarında 36.224 adet kurban payının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmud Esad Coşan Vakfı 36 bin 224 adet kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
​​Mahmud Esad Coşan (MEC) Vakfı

Her bir aşaması “Hakk için ve hakkıyla yapma” niyetiyle yürütülen kurban organizasyonunda; en iyisini en güzelini sunma gayreti ve çabasıyla dağıtım planlaması titizlikle yürütüldü.

MEC Vakfı Kurban Organizasyonunda, kurban vekalet kabulü devam ederken bir taraftan da kurban paylarının ulaştırılacağı ihtiyaç sahipleri tespit edildi. Dağıtım yapılabilecek illere ve bu illerde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine göre planlama yapıldı. Hızlı ve sağlıklı bir dağıtım için tüm gönüllü ekipler tarafından hazırlıklar belirlenen plana uygun yürütüldü.

Afyon’daki tesislerde İslami usullere uygun olarak, veteriner hekim, din görevlisi ve noter gözetiminde tamamlanan kesim işlemleri sonrasında soğuk hava depolarında iki gün dinlendirilen etler, yine soğuk hava tertibatlı araçlarla dağıtımın yapılacağı illerdeki soğuk hava depolarına 13 Temmuz itibarıyla nakledildi.

16 Temmuz günü başlayan dağıtım çalışmalarında yaklaşık 2.000 gönüllü ekip kendi araçlarıyla görev alırken, dağıtımın yapılacağı 21 ilde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kurban etleri yaklaşık 4.000 gönüllü ile teslim edildi. Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Osmaniye, Sakarya ve Yozgat’ta yapılan dağıtım çalışmalarında; MEC Vakfı'nın sosyal yardım amaçlı kestirdiği kurbanlıklarla birlikte toplam 36.224 kurban payı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yaradan'ın hoşnutluğunu kazanma arzusuyla kurban ibadetini vekalet vererek ifa eden vekalet sahiplerine, organizasyonun tüm aşamalarında görev alan gönüllülerimize ve emanetlerini kabul eden hak sahiplerine teşekkür eder, kurban ibadetinizin niyetleriniz doğrultusunda en güzel şekliyle kabulünü Yüce Rabbimizden dileriz.

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