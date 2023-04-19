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Hayat

Mahmut Özer paylaştı: Depremzede 12 bin çocuğa bayramlık hediye edildi

Ramazan Bayramı öncesi asrın felaketinden etkilenen illerde yüzler güldürülmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki çocuklar için üretilen bayramlık hediyelerin 12 bin çocuğa ulaştırıldığını bildirdi.

11:55 . 19/04/2023 Çarşamba
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Depremzede 12 bin çocuğa bayramlık hediye edildi.

Depremzede 12 bin çocuğa bayramlık hediye edildi.

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor. Ramazan ayında da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, şimdi de Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Kentlerde buruk bir sevinç yaşanırken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle depremin izleri siliniyor, yüzler güldürülüyor. Bu süreçte tüm bakanlıklar ayrı bir mücadele ortaya koyuyor.

"Bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kez, bayramlık hediyelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kentlerde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerince deprem bölgesindeki çocuklar için üretilen bayramlık hediyelerin 12 bin çocuğa ulaştırıldığını bildirdi. Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayram sevincine ortak oldu. Tamamen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde tasarlanan ve üretilen bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı."


#mahmut özer
#Ramazan Bayramı
#deprem
2 saat önce
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