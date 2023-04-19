Mahmut Özer paylaştı: Depremzede 12 bin çocuğa bayramlık hediye edildi

Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar devam ediyor. Ramazan ayında da barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, şimdi de Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Kentlerde buruk bir sevinç yaşanırken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle depremin izleri siliniyor, yüzler güldürülüyor. Bu süreçte tüm bakanlıklar ayrı bir mücadele ortaya koyuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kez, bayramlık hediyelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kentlerde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerince deprem bölgesindeki çocuklar için üretilen bayramlık hediyelerin 12 bin çocuğa ulaştırıldığını bildirdi. Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayram sevincine ortak oldu. Tamamen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde tasarlanan ve üretilen bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı."