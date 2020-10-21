Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Maske takmayan Merve Boluğur için sosyal medyada 900 TL ceza verilsin çağrısı yapıldı
AKTÜEL

Maske takmayan Merve Boluğur için sosyal medyada 900 TL ceza verilsin çağrısı yapıldı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, tedbirlere uyulmaması nedeniyle son haftalarda vaka sayıları giderek artıyor. Televizyon camiasından da birçok isim kurallara özen göstermiyor. Son olarak genç oyuncu Merve Boluğur, bir alışveriş merkezinde maskesiz dolaşırken görüntülendi. Gazetecilerin 'Neden maske takmıyorsunuz' sorusunu yanıtsız bırakan Boluğur'un öfkeli bakışları dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun duyarsızlığı sosyal medyada tepki toplarken, birçok kullanıcı Boluğur'a 'maske takmama cezası verilsin' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merve Boluğur yine maskesiz yakalandı.
Merve Boluğur yine maskesiz yakalandı.

Daha önce pekçok maske takmadığı için tepki toplayan oyuncu Merve Boluğur, İstinye Park'ta görüntülendi. AVM'de maskesiz dolaşan Merve Boluğur'un, kurallara uymadığı görüldü. Gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz?" sorusu üzerine ters ters baktı.

  • Basın mensuplarına ters ters bakan oyuncu, daha sonra hızlı bir şekilde uzaklaştı. Oyuncunun duyarsızlığı sosyal medyada tepki toplarken, birçok kullanıcı Boluğur'a 'maske takmama cezası kesilsin' çağrısı yaptı.

Maske takmadığı için ceza yedi bahanesi şaşırttı: Karım benimle kavga eder
GÜNDEM
Maske takmadığı için ceza yedi bahanesi şaşırttı: Karım benimle kavga eder

İçişleri Bakanlığından 81 ile maske talimat: Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran'dan itibaren ceza kesilecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından 81 ile maske talimat: Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran'dan itibaren ceza kesilecek

"Ben mesafeli biriyim" demişti

Maske takmadığı için sürekli eleştirilen başarılı oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum.” demişti.

Maske takmama bahanesi pes dedirtti: Ceza yemekten kurtulamadı
FOTOĞRAF 8
Title
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü.
Title
İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.
Title
Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.
Title
Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı.
Title
Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan diyerek direndi.
Title
Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, Haydi ekibi çağır gelsin diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.
Title
Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
Title
'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı
Maske takmama bahanesi pes dedirtti: Ceza yemekten kurtulamadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında maskesiz dolaşan bir vatandaş kendisini uyaran polise verdiği tepkiyle şaşırttı. Polisin ikazına rağmen kendisine verilen maskeyi takmamakta direnip, "Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyen vatandaş, gözaltına alınarak 900 TL para ceza uygulandıktan sonra bırakıldı.
Abone Ol Google News
Alpagu rüzgarı esecek

Alpagu rüzgarı esecek

'Kamikaze drone'ların etki alanı genişliyor.
112 tonaltın için savaşıyor

112 ton
altın için savaşıyor

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.
CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'
Elimizde deliller var

Elimizde deliller var

Ermenistan teröristleri orduya dahil etmeye başladı.
Skandal sözler

Skandal sözler

​Fransız bakan İslam dünyasını ayağa kaldıracak.
Kimyasal alarm!

Kimyasal alarm!

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül bulundu.
Havada da<br>göz açtırmıyor

Havada da
göz açtırmıyor

​Bir insansız hava aracını daha düşürdü.
Dünyaya<br>umut veriyoruz

Dünyaya
umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.