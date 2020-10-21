Maske takmayan Merve Boluğur için sosyal medyada 900 TL ceza verilsin çağrısı yapıldı

Daha önce pekçok maske takmadığı için tepki toplayan oyuncu Merve Boluğur, İstinye Park'ta görüntülendi. AVM'de maskesiz dolaşan Merve Boluğur'un, kurallara uymadığı görüldü. Gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz?" sorusu üzerine ters ters baktı.

Basın mensuplarına ters ters bakan oyuncu, daha sonra hızlı bir şekilde uzaklaştı. Oyuncunun duyarsızlığı sosyal medyada tepki toplarken, birçok kullanıcı Boluğur'a 'maske takmama cezası kesilsin' çağrısı yaptı.

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"Ben mesafeli biriyim" demişti

Maske takmadığı için sürekli eleştirilen başarılı oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum.” demişti.