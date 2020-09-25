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Gündem Maske takmadığı için ceza yedi bahanesi şaşırttı Karım benimle kavga eder
BURSA

Maske takmadığı için ceza yedi bahanesi şaşırttı: Karım benimle kavga eder

Maske takmadığı için ceza yedi bahanesi şaşırttı: Karım benimle kavga eder

Koronavirüs nedeniyle polis ekipleri denetimlere devam ediyor. Bursa’da maske takmadığı için polis tarafından 900 lira ceza kesilen S.K. söylediği bahaneyle şaşırttı. S.K., “Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.
Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde birçok noktada maske denetimi yaptı. Bu kapsamda kafe ve restoranlar denetlendi, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı.

Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.

Kazayı izlerken şoka uğradılar: Bin 800 TL ceza yediler!
GÜNDEM
Kazayı izlerken şoka uğradılar: Bin 800 TL ceza yediler!

S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir.”

Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.

Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900’er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.

Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.

Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.

Ekipler birçok noktada maske denetimi yaptı.
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