Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi: Otomobili hurdaya döndü

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak 19 saat süren işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine giderken söylediği sözler adliyeyi inletti... Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne ceza alacak, cezası ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...