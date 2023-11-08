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Hayat

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi: Otomobili hurdaya döndü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Arabasında ağır hasar meydana gelen Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

09:49 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü şovmenin geçirdiği korkunç kazada son model arabası hurdaya döndü.

Gece yarısı meydana gelen kazadan sağ kurtulan ve durumu iyi olan Mehmet Ali Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

  • Geçtiğimiz yıllarda kaçış sendromu nedeniyle hastanede aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, uzun süredir yer aldığı projelerde ve özel hayatıyla gündemde.
  • Kolpaçino 5 filminde rol alan Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etmiş, kısa süre sonra ayrılmıştı.


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#Mehmet Ali Erbil
#Trafik Kazası
#İstanbul
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