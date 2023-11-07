Polatları suç duyurusu yaktı

Sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, gözaltına aldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler sahte belge hazırlayarak, devleti dolandırdıkları, kara parayla mücadele kanununa muhalefet etmekle suçlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Mali Şube ekiplerinin aldığı bir ifadede sürpriz bir müşteki çıktı. Şikayetçi olan vatandaş, Polat çiftinin yasa dışı bahis işi yapan Veysel Şahin ve öldürülen Kıbrıslı bir iş adamına ait paraları, sahte fatura keserek akladığını öne sürdü.

MUHAMMED YAKUT BASKI KURDU

Dava dosyasına giren bir ifade Polat çiftinin kara hara akladığını iddia etti. Savcılığa yapılan şikayette, “Engin Polat isimli şüpheli, geçmişinde sahte fatura, çek işi yapan kişidir. 6 yıl önceye kadar taksicilik yapan ve ondan önce tezgâhtarlık işi yapan bir kişidir. Son yıllarda kurmuş oldukları ilişkilerle sözde ticaret adı altında (ayda bir milyon ürün satış yapıldığı söylemi yalanı üzerine) elde ettiği datalarla yüksek miktarlı faturalar kesilerek, Veysel Şahin (yasa dışı bahis lideri), Kıbrıs’ta öldürülen Falyalı’dan elde ettikleri bahis paralarını Dilan Polat dayomand, vakıf, güzellik merkezi ve diğer şirketler, Engin Polat adına açılan döviz ve mücevher firmaları, yurt dışına makine ihracatı yapıldığı iddiası (Bulgaristan vb) aklayarak kazanç elde etmektedirler. Bu suretle devleti zarara uğrattıkları gibi itibar kaybına da sebebiyet vermektedirler. Engin Polat’ın husumetli olduğu kişilere Muhammed Yakut ismini kullanarak baskı kurmuş, sürekli o isimle gayrimeşru alemde varlık göstermeye çalışmıştır” iddiasında bulundu. Engin Polat ise sorgusunda bu iddiaları ret ederek, Veysel Şahin’i tanımadığını kara para aklamadığını belirtti.

HAVALELERİ HATIRLAMADI

Renkli paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ise ifadesinde ailesine ait bazı şirketleri hatırlamaması dikkat çekti. Hesaplardan 35 kez toplamda 2 milyon 194 bin TL çekildiğini yine 235 işlemde toplam 9 milyon 313 bin TL geldiğini soran polise Polat, bu parayı hatırlamadığını beyan etti. Yine 23 milyon 39 bin tele para çıkışı ve 13 milyon 820 bin TL’lik para girişinin sorulması üzerine Dilan Polat, transferleri hatırlamadığını söyledi.

KAYITLARI SİLİN

Mali polis, Burcu Gülen ile yapmış olduğunuz konuşmalarda grupların silinmesi ve temizlenmesi talimatını verdiğiniz anlaşılmaktadır. Bahsi geçen bu gruplarda hangi konuşmalar vardır? Bu talimatları neden verdiniz? Silinen veriler nelerdir. Sorusan ise Dilan Polat, o kayıtlarda benim ve müşterilerimle ilgili görüntüler vardı. Bu nedenle kayıtların silinmesini istedim yanıtını verdi.







