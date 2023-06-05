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Mehmet Barlas’a hüzünlü saldırı

Türkiye’de yayımlanan gazetelerin çoğunda yazarlık yapmış, TRT dâhil pek çok televizyonda çalışmış Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, meslektaşları ve siyasilerin yoğun katılımıyla 81 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

Saliha Engin
04:00 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Barlas.

Mehmet Barlas.

Gazeteci Yazar Mehmet Barlas (81) son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Barlas için Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde tören düzenlendi. Barlas’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ERDOĞAN OMUZ VERDİ

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi. Cenazede Mehmet Barlas’ın oğlu Cemil Barlas’a taziyelerini ileten Erdoğan, tabuta omuz verdi. Cenazede Barlas’ın Türk basın tarihinde yarım asra damga vurduğunu belirten Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, “Hayatı boyunca her dönem milli iradenin yanında yer aldı” dedi.

SİYASİLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Başbakan Tansu Çiller, Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, ailesi ve meslektaşları katıldı.

GAZETECİLİĞE ÖĞRENCİYKEN BAŞLADI

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1971’de mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu’nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilik mesleğiyle öğrencilik yıllardında babasının kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi’nde tanıştı. Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan Barlas, tv kanallarında da haber yorumculuğu görevini de üstlendi.



#Mehmet Barlas
#Gazeteci
#Vefat
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