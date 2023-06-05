Mehmet Barlas’a hüzünlü saldırı

Sabah Gazetesi başyazarı ve gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti. Mehmet Barlas, 1942 yılında doğdu. Ankara Atatürk Lisesini bitirdi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonunda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Aralarında Yenişafak Gazetesinin de olduğu çok sayıda gazetede köşe yazarlığı yaptı. NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Makam Farkı adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi. Peki Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas nereli, eşi ve çocukları kim? İşte Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi.