Meteorolojiden 4 günlük uyarı

Hafta sonu ve yeni haftanın ilk iki günü yurdun büyük bölümünde yağış var. Meteoroloji 14 kenti bugün için sarı kodla uyardı. Marmara, Kuzey Ege, İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Batı illerinde hava sıcaklığı daha da düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün ve yarın yurdun neredeyse tamamında görülmesi beklenen yağışlar güneyde kuvvetli olacak.
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
14 İLE SARI KODLU UYARI
MGM sarı kod yayınlayarak Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Kastamonu, Samsun ve Sinop'a kuvvetli kar ve sağanak; Antalya, Burdur, Isparta, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman'a ise kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında 40-70 kilometre/saat hızda esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
4 GÜN YAĞIŞ VAR
MGM'nin tahminlerine göre önümüzdeki 4 gün yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar bekleniyor. Yeni haftanın başında yağışlar Ege ve Marmara'dan başlayarak yerini kademeli olarak güneşli havaya bırakacak.
- Kırklareli 3/12 derece.
- İstanbul 8/12 derece.
- Denizli 9/16 derece.
- İzmir 8/18 derece.
- Adana 15/25 derece.
- Ankara 5/10 derece.
- Samsun 9/12 derece.
- Erzurum 5/15 derece.
- Malatya 9/22 derece.
- Kars 2/16 derece.
- Diyarbakır 10/22 derece.
- Gaziantep 10/23 derece.