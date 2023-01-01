Meteoroloji'den uyarılar: Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?





MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





EDİRNE 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





İSTANBUL 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





SAKARYA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık









AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





KONYA 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





SİVAS 5°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





KASTAMONU 5°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





SİNOP 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu





TOKAT 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu





VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 23°C, 35°C