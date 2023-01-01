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Meteoroloji'den uyarılar: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Serin hava ve kuvvetli rüzgar batı bölgelerde etkisini gösterirken, yeni uyarı geldi. Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığı ise Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Eylül hava durumu değerlendirmeleri.

09:52 . 19/09/2023 Salı
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


EDİRNE 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


SAKARYA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


KONYA 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık


SİVAS 5°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık


KASTAMONU 5°C, 26°C

Az bulutlu ve açık


SİNOP 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu


SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu


TOKAT 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu


VAN 9°C, 23°C

Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Yağmur
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