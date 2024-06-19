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Meteoroloji'den yeni harita: Toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine ilişkin yeni haritasını yayımladı. Yurdun bir kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı görünürken bir kesinde de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

09:25 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:49 - 19/06/2024 Çarşamba
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Meteoroloji yeni haritayı yayımladı
Meteoroloji yeni haritayı yayımladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.


MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 37°C


Az bulutlu


İSTANBUL °C, 30°C


Az bulutlu


KIRKLARELİ °C, 32°C


Az bulutlu


KOCAELİ °C, 31°C


Az bulutlu


EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneyinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 34°C


Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 41°C


Parçalıi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İZMİR °C, 37°C


Az bulutlu


MUĞLA °C, 40°C


Az bulutlu


AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ile Isparta'nın batı ve kuzey kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 39°C


Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu


ANTALYA °C, 33°C


Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 36°C


Az bulutlu


ISPARTA °C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 34°C


Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu


ESKİŞEHİR °C, 33°C


Az bulutlu


KONYA °C, 34°C


Az bulutlu


SİVAS °C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C


Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE °C, 32°C


Az bulutlu


SİNOP °C, 27°C


Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK °C, 26°C


Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 33°C


Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN °C, 27°C


Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 28°C


Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 26°C


Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 30°C


Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 28°C


Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA °C, 38°C


Parçalı ve az bulutlu


VAN °C, 27°C


Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 42°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 40°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 43°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.


MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.


EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.




#Meteoroloji
#Harita
#sağanak
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