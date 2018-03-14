HayatMina Başaranın uçağına binmekten son anda vazgeçtiler
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Mina Başaran'ın uçağına binmekten son anda vazgeçtiler

Başaran Holding'in veliahdı Mina Başaran'ın, Dubai'deki düğün öncesi eğlencesine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol. Küçük uçaktan korktuğu için binmeyen Burcu Delibalta; işleri çıktığı için Dubai'ye gidemeyen Sevgi Akyol ve Selen Somer'in arkadaşlarının ölüm haberini alınca fenalaştığı söyleniyor.

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Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak personeliyle birlikte hayatını kaybetti.
Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 uçak personeliyle birlikte hayatını kaybetti.

Burcu Delibalta'nın küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri ortaya çıktı.
Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan diğer isimler ise Selen Somer ve Sevgi Akyol. Mina Başaran'ın davetine gelemeyen Somer ve Akyol'un kaza haberini alınca arkadaşlarının ölümüyle yıkıldığı öğrenildi.

Gelinliğini almaya gitmişti

Sabah'ın haberine göre, 14 Nisan'da Murat Gezer ile düğünü olan Başaran, iki hafta önce gelinliğini almak için, düşen jetle Paris'e gitmiş. Zuhair Murad imzalı gelinliğini alan Mina Başaran'ın gelinliğinin odasında asılı kaldığı iddia ediliyor. Kazanın ardından hiç görüntülenmeyen baba Hüseyin Başaran ve Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in yatıştırıcılar ile ayakta durdukları söyleniyor.

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