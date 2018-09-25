Hayat Murat Arkın Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı
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Murat Arkın: Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış ve onur ödülleri gecesi düzenlendi. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın'a verilen ödülü, oğlu Murat Arkın aldı. Murat Arkın babası adına aldığı ödülü kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirterek "Gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Ölümden döndü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmayan Cüneyt Arkın" dedi.

Haber Merkezi AA
Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın'a övgü dolu sözler söyledi.
Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın'a övgü dolu sözler söyledi.

Adana'da, düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Şerif Gören'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a "Onur Ödülleri" takdim edildi. Törende Vizyon Sahibi Yönetmen ödülü Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Cüneyt Arkın'ın ödülünü, eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den aldı. Törene görüntülü mesaj gönderen Cüneyt Arkın, mesajında, güzel Adana'dan çok anlamlı bir davet aldığını ancak gelemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Arkın,"Uzun süredir ayrı kaldım sizlerden. Sevgi dolu içten gelen bakışlarınızı, sımsıcak hareketlerinizi, o candan yaklaşmalarınızı çok özledim. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" ifadesini kullandı.

Murat Arkın: Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı

Murat Arkın da babası adına aldığı ödülü kendi almış gibi heyecanlı olduğunu belirtti. Babasının 51 yılını Türk sinemasına verdiğini ifade eden Murat Arkın, şunları söyledi:

  • "Babam çok ter döktü yetmedi kanını döktü. Vücudunda kırılmadık kemik kalmadı, ölümlerden döndü ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında istediği bir tek şey var. Mümkünse telif haklarını hakkını istiyor. Bunu niye istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve aileleri için istiyor. Çünkü o sadece filmlerinde değil gerçek hayatta da bir Battal Gazi, bir Kara Murat, Malkoçoğlu. Aslına baksanız o Vatandaş Rıza'nın ta kendisi. Öğretmen Kemal, Komiser Cemil. İnsanlığıyla adamlığıyla 82 yaşında olmasına rağmen delikanlılığıyla milliyetçiliğiyle vatanseverliğiyle halkına olan aşkıyla askerine olan saygısıyla ve daha da önemlisi bütün bu değerleri bağrında barındıran gerçek Atatürkçülüğüyle Cüneyt Arkın."

Duygusal anlar yaşayan Betül Cüreklibatur da Arkın'ın ödülünü almak istediğini ancak onun yerine oğlunun geldiğini ve onun yerine aldığını belirtti.O na mesaj göndermek istediğini ifade eden Cüreklibatur, "Dünyanın en iyi babası, dünyanın en iyi eşi, sevgi dolu. Onu kucaklıyorum" dedi.

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