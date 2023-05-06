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Murat Ülker Öz Gıda-İş Belgeseli'nde konuştu: Sendika her büyük ölçekli iş yerinde olmalı

Murat Ülker, Öz Gıda İş sendikası tarafından hazırlanan belgeselde konuk oldu. Kısa yaşam öyküsü, ilk işi ve Ülker'deki çalışma hayatıyla ilgili bilgiler veren Ülker, belgeselin ilk bölümlerini kendi sayfasında yayınladı. Ülker, "Ben sendikanın her işkolunda her büyük ölçekli işyerinde olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

16:01 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Murat Ülker, Öz Gıda İş sendikası tarafından hazırlanan belgeselde soruları yanıtladı.


Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Öz Gıda- İş Türkiye sendika hareketine söylem, eylem ve projeleriyle birçok ilki ve örneği kazandıran önemli sendikalarımızdan biridir. Ülker ve Öz Gıda birlikteliği de aynı şekilde işçi ve işveren ilişkileri açısından tarihsel gelişim içinde birçok başarılı olay yaşanmıştır. Öz Gıda İş’teki arkadaşlarımız yarım asrı aşan bu hareket için bir belgesel hazırlıyorlarmış, bana sorular gönderdiler, ben de o sorulara kameralar önünde cevap verdim.


Şimdi onlardan izin alarak bu videoyu iki bölüm halinde aşağıda paylaşıyorum. Neler var bu videolarda; kısa yaşam öyküm, ilk işim, Ülker’de çalışma yaşamım, sonra niye başkanlığı devrettiğim, 1970’lerdeki işçi olaylarının Ülker’e nasıl yansıdığı, Öz Gıda-İş’le ilgili anılarım, ilk toplu iş sözleşmesi, grup sözleşmesi ile ilgili düşüncelerim, tüm işçi-işveren çatışmalarının arkasında ne olduğu, doğuda niye fabrika olmadığı, Öz Gıda İş sendikasının farkının bizim gözümüzde ne olduğu ve niye sendika taraftarı olduğum… Geçenlerde TİSK ile ilgili vidyonun önsözünde sendikalarla ilgili görüşümü yazmıştım. Burada tekrar edeyim: Ben sendikanın her işkolunda her büyük ölçekli işyerinde olması gerektiğine inanıyorum. İyi niyetli ve gizli gündemsiz sendikacılık iş barışı ve iş güvencesi açısından çok yararlıdır. Tecrübelerime dayanarak tavsiye ediyorum."


#Murat Ülker
#Öz Gıda-İş Belgeseli
#sendika
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