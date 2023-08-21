Müzisyen slogan üretmesin müzik yapsın

Müzisyen ve yazar Sedat Anar, ilk öykü kitabı “Paganini Dinleyen İnekler”i İletişim Yayınları’ndan çıkardı. Santur sanatçısı Anar, enstrümantal bestelerin yanı sıra Niyazi Mısri, Yunus Emre, Osman Kemali Baba gibi mutasavvıf şairlerin eserlerini günümüze uyarlayan bir müzisyen. Anar, dokuz hikayeden oluşan kitabını yaşadıklarından hareketle kaleme aldı. Sanatçıların başına gelen olayların yanı sıra sanatçının memleketinden iki tehcir hikayesi de yer alıyor. 2016’da sonlandırdığı sokak müzisyenliğinin hayatına çok şey kattığını dile getiren yazar, müzik çalışmalarına devam ederken bir yandan kitap yazıp, belgesellere ve tiyatro oyunlarına müzik hazırlıyor. Anar ile kitabını, Türkiye’deki sanat dünyasını ve sanatçıların durması gerektiği noktayı konuştuk.

Yazma isteğiniz nereden geliyor?

Urfalı, çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen muhafazakar bir ailenin çocuğuyum. İlkokulda cura sazı çalmaya başladım. Lisede köy hayatından sıkılınca çıkış yolu aramaya başladım. Köydeki çocuğun hayatını değiştirecek yegane şey öğretmendir. Volkan Becan hocamla kitap, Kemal Yalçın hocamla ise Rus klasiklerini okumaya başladım. Baktım okumak müzik kadar zevk veriyor, devam ettim. Okumaya, müzikten daha fazla zaman ayıran birisiyim. Okumak ve yazmak, müziğime yön veriyor, besliyor.

Anne karnında Kahtalı Mıçe ve Dilberay dinledim

Kitaba neden “Paganini Dinleyen İnekler” dediniz?

Kitaptaki bir öykünün isminden geliyor. Hacettepe'de tıp okumaya gitmiş Urfalı bir çocuğun yeteneğini keman çalarak fark edip konservatuvar sınavını kazanmasından bahsediyorum. Genç, uzun bir aradan sonra ailesinin yanına gittiğinde annesi ‘Tıpı bıraktın, çalgıcı mı olacaksın’ diyor. Ahırda Paganini çalışan gencin dinleyicisi inekler oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Kemal Sayar’ın programına müzik terapisti Özgür Salur ile konuk olmuştum. Salur “Anne karnında Mozart, Beethoven dinlemişim” dedi. Kendimden örnek vererek “Ben de Kahtalı Mıçe ve Dilberay dinledim” dedim. Çünkü annem Dilberay, babam Kahtalı Mıçe hastası. Dünyanın en büyük müzisyenleri gelenekten beslenerek kendi müziğini oluşturur.

Parti peşinde sanatçı olunmaz

Türkiye’de sanatçılık taraf olmak demek mi?

Anar ailesi olarak muhafazakarız. Gençlere bakıyorum; o sosyalist, o Allah'a inanmıyor, o şeriatçı, o faşist önyargılarla, düşman edinmeye uğraşıyorlar. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu. İki cenah da insanların karakteri ve düşüncesiyle sanatını ve yazısını değerlendiriyor. Bu beni ilgilendirmediği için İBB’de de Üsküdar Belediyesi'nde de konser veriyorum. İnsanları ayırt etmediğimden hep tokat yiyorum. Bir yere ait olmak zorundasın algısı var. Çeteleşmeler de kutuplaşmalar da buradan çıkıyor. Müzisyensen müziğini yap, insanlara sun. Söylem geliştirip slogan mı atıyorsun, orada dur. Sanatçı bir yere saldıran, eleştiren bir dil kullanmamalı. Özellikle seçim zamanı kanaat önderi gibi hareket ediyorlar. Ya bizdensin ya düşmansın. Bu bana çok saçma geliyor. Herkes güç derdinde. Sanatçı sanatını iyi yapıyorsa insanlar onu sever. Parti peşinde dolanarak sanatçı olunmaz.

ESKİ YENİYE KARŞI

Sanatta eski ve yeninin ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

Eski nesil, her zaman yeni akıma karşı. “Tanburi Arif Bey ve rapçi Miyop Hayal” hikâyesinde bunu anlatıyorum. Arif Bey'in kendi içerisindeki çatışmasını ve sıkışmışlığını aktarıyorum. Mesela Tanburi Cemil Bey de ilk çıktığı zaman türkü havalarını musikimize katıyor diye eleştiriliyordu. Şimdi eski musikiyi savunan bestekarların çoğu ‘Cemil Bey musikimizin piri’ diyor. Eskiyi yeniden yorumlayıp tarzını katınca ister istemez eleştiriliyorsun. Zamanla görüyorsun ki kalıcı bir iz bırakmışsın.











