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Hayat Namazınızı riske atmayın Seccadelerdeki gizli sembollere dikkat
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AKTÜEL

​Namazınızı riske atmayın: Seccadelerdeki gizli sembollere dikkat

Namazınızı riske atmayın: Seccadelerdeki gizli sembollere dikkat

Son dönemlerde gizli simgeler ve semboller taşıyan bazı seccadeler dikkatleri çekiyor. Mescitlerde ve satış noktalarında yer alan bu namazlıklar, farklı inançlara ait figürleri üzerinde bulunduruyor. Yabancı firmalar tarafından üretilen ve Türkiye pazarında yer bulan seccadelerin bazılarının tasarımları, masonik işaretler, 'domuz' figürüleri ve hristiyan sembolleri taşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzerinde başka inançlara ait semboller ve uygun olmayan hayvan figürleri bulunan seccadeler namazımızı sıkıntıya sokar mı?
Üzerinde başka inançlara ait semboller ve uygun olmayan hayvan figürleri bulunan seccadeler namazımızı sıkıntıya sokar mı?

Bir vatandaş girdiği mescitte karşılaştığı görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaştı. Nerede kaydedildiği belirtilmeyen görüntülerde seccade üzerinde gizli kalmış bazı figürler fark ediliyor. İlahiyatçılar ise figür taşıyan seccadeler arasında ayrım yapılmamasından yana. Buna göre figür İslami dahi olsa seccadenin üzerinde sembollerin yer alması namazlık koşulları için uygun değil.

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