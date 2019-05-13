​Namazınızı riske atmayın: Seccadelerdeki gizli sembollere dikkat

Bir vatandaş girdiği mescitte karşılaştığı görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaştı. Nerede kaydedildiği belirtilmeyen görüntülerde seccade üzerinde gizli kalmış bazı figürler fark ediliyor. İlahiyatçılar ise figür taşıyan seccadeler arasında ayrım yapılmamasından yana. Buna göre figür İslami dahi olsa seccadenin üzerinde sembollerin yer alması namazlık koşulları için uygun değil.
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