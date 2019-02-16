Hayat Naylon poşet yutan ölü yunus sahile vurdu
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​Naylon poşet yutan ölü yunus sahile vurdu

Naylon poşet yutan ölü yunus sahile vurdu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 2 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, son zamanlarda sıklıkla sahile ölü yunus vurduğunu ve sebebinin denizlere atılan naylon poşetler olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ölü yunusu vatandaşiar fark ederek yetkililere bildirdi.
Ölü yunusu vatandaşiar fark ederek yetkililere bildirdi.

Pamucak sahilinde dün akşam saatlerinde çevredekiler, kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü, durumu yetkililere bildirdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Sürücü, "Son günlerde sıkça sahile vuran yunuslar için üzülüyoruz. Birçoğu denizdeki naylonları yutuyor ve boğuluyorlar. Daha sonra da sahile vuruyorlar. Bu olay deniz kaplumbağalarında da sıkça yaşanıyor. Vatandaşların haber vermesiyle geldik. İşlemleri yapıldıktan sonra yunusu kaldırarak gerekli yere gömülmesini sağlayacağız" dedi.

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