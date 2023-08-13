Nehir bebek '25 binde 1' görülen hastalıkla mücadeleyi Türkiye'de kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 7 Temmuz'da doğan Nehir'in yaşam mücadelesi, doğumundan bir gün sonra nefes alıp vermesinin zorlaşmasıyla başladı. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Nehir'e çekilen beyin ultrasonunda beyindeki kan damarlarının genişlemesine neden olan "galen ven anevrizması" hastalığı, ekokardiyografisinde ise kalp yetmezliği geliştiği görüldü. Nehir, ölüme yol açabilen hastalığın tedavisi için 10 günlükken Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakımına kaldırılan bebeğin tedavisini Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkut Öztürk ve Doç. Dr. Gülhan Tunca Şahin ile Girişimsel Radyoloji Bölümü Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez ve ekipleri yürüttü.

Minik Nehir'e 19 günlükken girişimsel radyoloji birimi tarafından bacaktan girilip damar içinde ilerlenerek beyindeki genişleyen damara müdahale edilip daraltılmasını sağlayan işlem uygulandı. Bu işlem sonrası cihaza bağlı olmadan nefes alabilir hale gelen Nehir, hastanede kaldığı 18 günün ardından hem sağlığına hem de anne ve babasının şefkatli kollarına kavuştu.

Çoklu organ yetmezliği ve nörolojik hasar da gelişebilirdi



