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Hayat Nesli tükenmekte olan gelinciği vatandaşlar Tuncelide görüntüledi
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Nesli tükenmekte olan gelinciği vatandaşlar Tunceli'de görüntüledi

Nesli tükenmekte olan gelinciği vatandaşlar Tunceli'de görüntüledi

Sansargiller familyasının en küçüğü olan gelincik Tunceli'nin Pülümür kırsalında vatandaşlar ta rafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan gelincik doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün kadrajına takıldı.

Haber Merkezi DHA
​Sansargiller familyasının en küçüğü gelincik.
​Sansargiller familyasının en küçüğü gelincik.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi. Daha çok yer altında gizlenen ve çok hızlı hareket ettiği için görüntü alınması zor olan gelincik, Pülümür ilçesi kırsalında doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün objektifine takıldı. Kışın beyaz, yazın ise kahverengi tona bürünmesiyle bilinen sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamanın çok zor olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, şunları söyledi:

"Çok uzaktayken onu fark ettim. Sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra birden bire çok yakınımda çıktı. Bir süre dışarıda dolaştı daha sonra tekrar kaya altındaki yuvasına girdi. Çok hareketli olduğu için çekmek zor oldu. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için çok heyecanlandım. Bir o kadar da sevindim. Tunceli bölgesi doğa ve hayvan fotoğrafçılığı için harika bir yer."

Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
FOTOĞRAF 11
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Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Ovacık’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde is besiciler kış mesaisine başladı.
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Yaylalardan köylerine dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını zor şartlarda besliyor.
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Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları sırtlarında taşıyarak günde 2 defa dışarı çıkardıkları hayvanlarına veriyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesai akşam saatlerine kadar sürüyor.
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Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu belirten Kazım Sedef (67), İlkbaharda kendi köyümüzün yaylalarına gidiyoruz. Oralarda çok güzel çayırlar var. Çemişgezek ilçelerindeki sürü sahipleri de o yaylalara geliyor. Kar yağana kadar oralardayız. Şartlar ve ulaşım orada zor olduğu için hayvanları buraya getiriyoruz. Ovacık'ın kışı ve soğuğu çok fazla. Onun için hayvancılık burada çok zor. 2-3 metre kar yağar buralara ve yaklaşık 5 ay yerde kalır. Zor olsa da mecburuz bu işi yapmaya. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz, hayvanların yemini veriyoruz. Sonra suya götürerek suyunu veriyoruz. Öğleden sonra tekrar geliyoruz. Tekrar aynı işleri yapıyoruz. Akşama doğruda ahırda hayvanların altını temizliyoruz dedi.
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Büyük şehirlerde koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu, bu durumdan dolayı köylerin rahat olduğunu belirten Kazım Sedef, Virüs buralarda yok. Onun için kış şartları zor olsa da bu virüs konusunda keyfimiz yerinde. Ulaşım çok kötü. Yazın ot biçen tırpancılar çok para istiyor. Onlara günlük 300 TL para ödüyoruz diye konuştu.
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Hem hayvanları beslerken dedesine yardım eden hem de EBA üzerinden derslerine devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Eren de (11) şunları söyledi:
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Uzaktan eğitime katılıyorum. Bittikten sonra dayım ve dedemin yanına geliyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hayvanları suya götürüyorum, yem veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedeme yardım ederken derslerimi de ihmal etmiyorum. Burada kış çok zor geçiyor. Hayvancılık ise daha zor. Bu zorlukları görünce daha çok ders çalışıyorum.
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Tunceli'de besiciler kış mesaisine başladı: Karla kaplı yaylalardan dönüyorlar
Tunceli'de yaklaşık 6 ay boyunca karla kaplanan Ovacık ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı. Havaların soğumasıyla yaylalardan dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını, yaz aylarında toplayıp kuruttukları otlarla besleyerek yaza hazırlıyor.


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